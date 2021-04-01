Началась работа над оперой, посвященной строителям Сурского и Казанского оборонительных рубежей

Автором ее станет народный артист России, профессор, художественный руководитель Московской филармонии Александр Чайковский.

На встрече с Главой Чувашии Олегом Николаевым Чайковский сообщил, что тему для оперы ему предложил художественный руководитель республиканской Симфонической капеллы Морис Яклашкин (автор предложения вместе с министром культуры Светланой Каликовой также присутствовал на встрече. — Прим. ред.). «О строительстве Сурского и Казанского оборонительных рубежей я практически ничего не знал, — рассказал композитор. — Но в Чувашии мне удалось со многими пообщаться, я получил очень много информации. И особенно важно, что еще живы люди, которые непосредственно участвовали в строительстве оборонительных рубежей». Воспоминания некоторых из них московский гость услышал в ходе видеомоста, прошедшего в комплексном центре социального обслуживания населения Чебоксар.

Из досье Александр Владимирович Чайковский родился 19 февраля 1946 года в Москве. Окончил Московскую консерваторию. Работал секретарем Союза композиторов СССР по работе с творческой молодежью, советником по репертуару Мариинского театра, ректором Санкт-Петербургской государственной консерватории. С 2003 года по настоящий момент — художественный руководитель Московской филармонии. Александр Чайковский также является членом и председателем жюри многих российских и международных конкурсов, членом общественного Совета директоров Первого канала. А в его творческом багаже помимо симфонических и камерных произведений значатся более 10 опер («Три мушкетера», «Король шахмат», «Один день Ивана Денисовича» и другие) и несколько балетов (« Ревизор», «Броненосец Потемкин», «Дама пик»).

«Сегодня я начинаю понимать, какой это может быть спектакль, — поделился замыслом Александр Чайковский. — Хотелось бы, чтобы в нем было много маленьких эпизодов, разных историй, и чтобы героями были люди, которые еще живут среди нас. Предполагаю, что опера будет строиться на переходе из сегодняшнего времени в прошлое и обратно. А поскольку она будет основана на документах, на реальных событиях, может быть, мы даже назовем ее документальной оперой».

Найдется место в будущей опере и чувашским народным песням, и хронике военных лет. А в центре спектакля будет лирическая история о любви — когда люди сначала потеряли друг друга, а потом, после войны, нашлись. Одну такую реальную историю, кстати, композитору рассказали в Чебоксарах.

Глава республики в свою очередь рассказал гостю, что жители Чувашии активно включились в увековечивание памяти трудового подвига народа. «У нас практически идет соревнование между муниципалитетами в сьемке короткометражных фильмов о строителях Сурского и Казанского оборонительных рубежей. И среди них есть очень интересные работы, — сообщил он. — Мы планируем эти фильмы показать в нынешнем году в рамках Чебоксарского кинофестиваля. Очень много информации собрано и на сайте Сурскийрубеж.рф».

«Рад, что за создание оперы, посвященной трудовому подвигу, взялся художественный руководитель Московской государственной филармонии, композитор Александр Чайковский, с которым мне сегодня удалось побеседовать, — написал чуть позже в Инстаграме Олег Николаев. — Александр Владимирович четко увидел, какая большая сила духа наших земляков стояла за сухими историческими фактами. Уверен, что благодаря его участию, а также совместной работе наших талантливых мастеров удастся создать спектакль, который сможет получить одобрение жителей Чувашии».