30 апреля — День пожарной охраны Российской Федерации

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Уважаемые сотрудники и ветераны пожарной охраны!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Борьба с разрушительной силой пожара, спасение человеческих жизней, сбережение материальных ценностей и природных богатств — дело мужественных и отважных людей. Вы — профессионалы особой закалки, готовые в критический момент прийти на помощь.
От вашего умения эффективно действовать в экстремальных условиях, целенаправленной профилактической работы с населением зависит стабильность противопожарной ситуации в регионе.
Примите слова искренней благодарности за ваш героизм, самоотверженность, верность профессии. Желаю здоровья, благополучия и успехов!

Глава Чувашской Республики
Олег Николаев

Опубликовано: 30 апреля 2021 г.


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