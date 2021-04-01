29 апреля тысячи людей напишут «Диктант Победы»

Эта международная историческая акция нынче проводится в третий раз. Ее участникам предложат 20 вопросов на общую тему (часть из них — о первом годе Великой Отечественной войны и знаменитых полководцах Георгии Жукове и Константине Рокоссовском), а также пять региональных вопросов. Диктант можно написать онлайн, на сайте диктантпобеды.рф, или же на специальной площадке — в Чувашии их будет более 60. В Чебоксарах, в частности, желающих проверить свои знания ждут в Чувашском национальном музее, Национальной библиотеке, ЧГУ имени И.Н. Ульянова и других. Начало диктанта в 14 часов. Среди тех, кто планирует писать диктант Победы, — депутат Госдумы Алена Аршинова, вице-премьеры правительства Чувашии Алла Салаева и Сергей Артамонов, ректор ЧГУ Андрей Александров и другие известные в республике люди.