Беседка на набережной. Чебоксары, 1959 год

Фото Конона Белкова

В конце новой балюстрады, напротив ЦИКовского дома была еще одна смотровая площадка. Полукруглая. В 2017 году ее просто убрали за ненадобностью (чего там увидишь сквозь деревья?), линию барьера выпрямили, и осталось наверху только одно место, которое изначально строилось для созерцания красот волжских просторов.

Этой красивой беседке на верхней набережной, наверное, досталось больше всех. Уж что только с ней не делали, какими надписями не испещряли. И, главное, для любовных признаний одной беседки не хватало. Мало того, что писали на асфальте, так еще и на газонах камнем выкладывали слова любви, а уж сколько балясин разломали отвергнутые влюбленные — и не сосчитать. «Мыс любви» — куда денешься.

Но чтобы окончательно внести ясность в некоторые сложившиеся стереотипы, почитаем газету «Красная Чувашия» от 3 июля 1935 года: «Красивый золотистый закат опустился над Волгой. Широкой волной двинулась молодежь на берег реки и, как обычно, стала скучать, шагами меряя расстояние от Дома крестьянина до «Мыса любви» и обратно. Где отдохнуть после напряженной работы?» Обратили внимание? Лето 1935 года — до появления этой беседки, или как ее неправильно называют, «ротонды», еще двадцать лет. Сам же «мыс любви» был дальше — за оврагом, за корпусами городской больницы (сейчас там нет ничего, кроме деревьев), и школы № 2 (кадетский корпус).

А вообще-то на мыс похоже. В 1959 году на склоне не было никакой растительности, посему вид на Волгу открывался изумительный, впрочем, как и было задумано. Правда, еще в 1958 году, через три года после постройки, в газете «Советская Чувашия» забили тревогу. Начали с приятного: «Отдыхая хорошим летним вечером в каменной беседке, что на самом крутом месте набережной Волги, работники Чебоксарского горисполкома любуются заволжскими далями. Прекрасный вид на десятки километров!..», но дальше шло: «К сожалению, то, что делается прямо под ногами, горисполкомовцы не замечают. А делается вот что: беседка, если не укреплять берег, того и гляди — обвалится».

Работники горисполкома осознали свои ошибки, и уже летом 1959 года «коллективы Министерства внутренних дел, совпартшколы, Чувашпотребсоюза, Верховного суда и прокуратуры, работники Дома печати проделали большую работу по очистке и планировке волжского откоса, обложили его дерном. Завезено и уложено 500 кубометров земли». Про участие самих исполкомовцев газета не пишет, но среди работников Верховного суда непременно был и автор снимка.

Сравним фотографии Конона Белкова и Александра Никитина, сделанные с разницей в 60 лет. Левый берег на первой виден достаточно хорошо, особенно бросаются в глаза большие тополя, росшие вдоль берега, но сама Волга скрыта балюстрадой, а подойди фотограф поближе, был бы виден и городской пляж, и пристани, и пароходы с теплоходами на Волге… Много чего можно было увидеть и тогда, и лет двадцать потом. Но летом 1977 года на левом берегу был поставлен мощный земснаряд, «через реку, по ее дну был проложен дюкер, и по нему на место городского пляжа хлынула пульпа — масса смешанного с водой песка». Вот тогда и закончилась вся идиллия — не до волжских красот стало, главным было в срок закончить берегоукрепительные работы.

В ноябре 1978 года «был завершен намыв с помощью земснаряда грунта в новую волжскую набережную, которая в недалеком будущем станет украшением столицы нашей республики». С тех пор деревья на склоне, выше так называемого контрбанкета, были предоставлены сами себе. А украшением города нижняя набережная действительно стала, но только спустя сорок лет. Вот только с беседки ее видно плохо, да и публики стало поменьше — а на что смотреть-то?

Текст и обработка фотографий Владимира Трофимова

Публикуется в рамках проекта «С чего начинается Родина», выходящего при поддержке Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики