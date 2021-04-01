В Чебоксарах прошел форум, приуроченный к 10-летию Общественной палаты

Работа, которая оплачивается благодарностью

«Гражданский форум: механизмы контроля» — так называлась встреча, прошедшая 24 апреля в Ледовом дворце «Чебоксары Арена». Здесь собрались представители общественных палат субъектов Российской Федерации, некоммерческих организаций, члены общественных советов при федеральных органах власти.

Неравнодушными людьми назвал Глава региона Олег Николаев тех, кто участвует в деятельности Общественной палаты. «За последние десять лет Общественная палата Чувашской Республики снискала и уважение, и авторитет. Это очевидно, потому что здесь собрались неравнодушные люди, которые всегда готовы отстаивать свое мнение. Опираясь прежде всего на общественные объединения, Общественная палата проводит очень масштабную работу», — подчеркнул руководитель региона. Особо Олег Николаев отметил, что их работа зачастую оплачивается благодарным взглядом простого человека, что воспринимается дороже любых ценностей.

Форум показал, что с каждым годом взаимодействие органов власти и Общественной палаты положительно сказывается на социально-экономическом и культурном развитии республики. Благодаря этому деятельность Правительства Чувашии претерпела большие изменения. Были запущены процессы централизации отдельных компетенций, таких как кадровое обеспечение, бухгалтерский учет, информатизация, цифровизация. Также в прошлом году за Общественной палатой Чувашской Республики была законодательно закреплена возможность координировать деятельность общественных советов органов государственной власти и муниципальных образований.

Лейтмотивом прошедшего форума стала тема общественного контроля и наблюдения за соблюдением избирательных прав граждан во время проведения выборов. Она особенно значима в преддверии выборов, которые состоятся осенью текущего года. Приглашенный на Форум член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Ассоциации «Независимый Общественный Мониторинг» Александр Брод считает, что республика очень активно включилась в подготовку избирательного процесса. В этом направлении уже ведется обучение членов избирательных комиссий разного уровня, решается вопрос относительно организации видеонаблюдения, информирования граждан.

«Созданы все условия для того, чтобы общественники Чувашской Республики включились в процесс наблюдения, обсуждения всех стадий избирательного процесса и обеспечили должным образом открытость, прозрачность всех избирательных процедур», — отметил Александр Брод.