Объявлен конкурс на сочинение песни в честь подвига строителей Сурского рубежа

Заявки от поэтов и композиторов принимают до 15 мая. Как сообщают в администрации Чебоксар, песни могут быть написаны в любом жанре и для различного состава исполнителей. Принять участие в конкурсе может как один автор, так и коллектив, без возрастных ограничений. Композиция может быть на русском и чувашском языках, длительностью не более 3,5 минуты. До 25 июня жюри отберет лучшие варианты произведений, а победителя выберут на портале «Открытый город». Главный приз автору песни-победителя — гонорар в размере 30 тысяч рублей.