Аграрии Батыревского района приступили к севу яровых

Первыми в республике вывели на поля технику в ООО «Агрофирма «Исток», СХПК «Красное Знамя» и КФХ Петрова. Семена ячменя уложены в почву на первых десятках гектаров. Сеют также однолетние травы. Одновременно ведется закрытие влаги в почве и ее подготовка под посев. По прогнозу, вся посевная площадь в районе под урожай 2021 года составит 35,2 тыс. га (101,1% к уровню 2020). В том числе под яровые отведено 29,6 тыс. га. Более 32% приходится под кормовые культуры.