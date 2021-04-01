Санитарный вертолет перевез в Чебоксары уже 7 пациентов

14 апреля вертолет санавиации Чувашии доставил пациентку из Шумерлинского медицинского центра в Республиканский кардиологический диспансер. Как сообщили в пресс-службе Минздрава Чувашии, вертолет приземлился в Чебоксарах, на площадке, расположенной недалеко от больницы, и уже через минуту экстренную пациентку доставили на реанимобиле в кардиодиспансер. И сейчас спасением женщины занимаются врачи. В 2021 году в рамках национального проекта «Здравоохранение» с компанией «Русские вертолетные системы» был заключен договор на услуги санавиации на 110 вылетов. На сегодняшний день санитарный вертолет уже совершил 7 вылетов и доставил столько же пациентов в профильные медицинские учреждения.
Опубликовано: 15 апреля 2021 г.
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