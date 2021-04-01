У осужденного бывшего депутата Чебоксарского горсобрания изъяли имущество на сумму 380 млн рублей

Суд приговорил бывшего директора ООО «Победа», ранее являвшегося депутатом ЧГСД, Виктора Шмакова к пяти годам реального лишения свободы. Он признан виновным в злоупотреблении полномочиями, легализации (отмывании) имущества и крупном мошенничестве. Материалы уголовного дела уместились в 22 тома.

Установлено, что Виктор Шмаков, будучи единственным учредителем и директором ООО «Победа», взял на себя обязательства построить и ввести в эксплуатацию многоквартирный дом в Чебоксарах, заключив договоры с участниками долевого строительства.

Однако не оправдал их надежд. В январе 2016 года руководитель «Победы» по фиктивному договору купли-продажи вывел из собственности этой организации земельный участок, предназначенный для благоустройства дома и организации парковки. Эта земля стала собственностью другого подконтрольного директору общества, номинальным руководителем которого было его доверенное лицо.

При этом оплата за земельный участок была завуалирована под погашение задолженности в 33,5 млн рублей за работы, которые вторая фирма якобы выполнила для первой. Это повлекло уменьшение активов ООО «Победа», образование у общества кредиторской задолженности, а также невозможность завершить строительство, что причинило существенный имущественный вред участникам долевого строительства.

Далее, чтобы сделка выглядела правомерной и для ввода участка в легальный экономический оборот, Шмаков организовал его разделение на два участка, которые были проданы еще одной подконтрольной фирме, где номинальным директором числилась его родственница. А затем, в 2018 году, были заключены договоры купли-продажи этих участков со сторонней фирмой на общую сумму более 66 млн рублей, которыми предприимчивый мужчина «распорядился по своему усмотрению».

Кроме того, в 2017 году Шмаков мошенническим путем получил деньги и товарно-материальные ценности на общую сумму более 800 тысяч рублей, переданные ему покупателем в счет оплаты квартиры в упомянутом строящемся жилом доме. Однако не направил их «Победе» на исполнение обязательств перед будущим новоселом, а похитил.

Факты преступной деятельности Шмакова раскрыли при оперативном взаимодействии сотрудников СУ СКР по Чувашии, региональных УФСБ и МВД, а также прокуратуры республики. Потерпевшими по уголовному делу признаны более 70 участников долевого строительства, а также кредиторы этой строительной компании, в том числе банки, общий ущерб которым причинен на сумму свыше 442 млн рублей.

Несмотря на все усилия Шмакова скрыть свое имущество, следствие его разыскало и изъяло на сумму свыше 380,5 млн рублей. Деньги направлены на возмещение ущерба, причиненного фигурантом дела. Также удалось обеспечить передачу недостроенного многоквартирного дома республиканскому Фонду защиты прав граждан — участников долевого строительства. Дом скоро будет введен в эксплуатацию с передачей квартир дольщикам.

Публикуется в рамках проекта «Защитить права дольщиков», выходящего при поддержке Мининформполитики Чувашии