ДМИТРИЙ КРАСНОВ

вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений Чувашии

«Недавно вместе с исполняющим обязанности министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики Александром Воробьевым съездил в Шемуршинской район. Здесь мы обсудили актуальные вопросы реализации инвестиционного проекта по развитию в районе экологического туризма. Единственный национальный парк «Чăваш вăрманĕ» — основное место притяжения в муниципалитет. Здесь вы можете увидеть до 70 процентов флоры и фауны Чувашской Республики. Уникальное место. Рекомендую посетить парк «Чăваш вăрманĕ» всем любителям природы и животного мира».