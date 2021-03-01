Выборы-2021: Конкуренция должна быть содержательной

«В преддверии выборов я бы предложил сконцентрироваться на тех проблемах, которые волнуют ваших избирателей, сторонников ваших политических взглядов, — сказал Глава Чувашии Олег Николаев на состоявшейся 30 марта встрече с представителями региональных отделений политических партий, имеющих фракции в Государственном Совете республики. — Мы с вами должны исходить из того, что партии активно взаимодействуют с населением. Обсуждая вопросы, мы должны быть нацелены на то, чтобы выработать согласованные действия для реализации важнейших задач, стоящих перед республикой. Предлагаю выстроить эту конкуренцию на разном понимании подходов и видении достижения поставленных целей».

Олег Николаев считает, что в ключевых задачах развития республики разногласий с политическими партиями нет, — «мы все в качестве целей видим повышение качества жизни населения. Все соглашаемся с тем, что должны появляться новые школы, больницы».

При этом, по его словам, синхронные действия исполнительной и законодательной ветвей власти, продвижение выработанных и согласованных действий на федеральном уровне, консолидация усилий всех политических площадок и вовлечение чувашских диаспор будут способствовать развитию инвестиционной привлекательности региона. Также это позволит привлекать большие ресурсы в реализацию социальных проектов.

Напомним, в сентябре этого года состоятся выборы депутатов Государственной Думы России и Государственного Совета Чувашии, а также депутатов муниципального уровня. На встрече, где присутствовали председатель Госсовета Чувашии Альбина Егорова и депутат Госдумы России Алена Аршинова, обсуждались вопросы подготовки и проведения этих выборов. А представители политических партий рассказали о деятельности фракций в парламенте республики за прошедший год и первый квартал текущего года.

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Семь школ лучше, чем пять

На встрече с представителями политических партий, представленных в парламенте республики, глава региона сообщил также, что в правительстве работают над началом строительства семи школ в Чувашии.

«Первоначально в этом году мы планировали начать работу по пяти школам, но сегодня уже запустились по семи площадкам. И в целом работа идет в позитивном ключе», — отметил Олег Николаев. Глава Чувашии подчеркнул, что если республика с семью проектами войдет в программу, по которой в России до 2024 года планируют построить 500 новых школ, то в ближайшие два года это позволит практически полностью решить проблему второй смены, сообщает информагентство «Чувашинформ».

Фото cap.ru

Повысить инвестиционную привлекательность региона можно только общими усилиями, уверен Глава Чувашии.