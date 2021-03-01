Госаппарат правительства сократился на 10 процентов

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Об этом в интервью газете «Известия» рассказал вице-премьер, руководитель аппарата правительства России Дмитрий Григоренко.

«На данный момент сокращены 66 структурных подразделений и 33 штатных единицы заместителей руководителей федеральных ведомств. Также сокращена и штатная численность ведомств: в центральных аппаратах — на 213 единиц, а в территориальных органах — на 31 642 единицы», — сказал Григоренко.

Это самая масштабная оптимизация за последние годы. Она стала результатом реформы управления в России, анонсированной премьер-министром Михаилом Мишустиным в ноябре прошлого года. В ее рамках с 1 января прошло сокращение штатов в министерствах и региональных подразделениях.

Добавим, Глава Чувашии Олег Николаев поднял вопрос сокращения и повышения эффективности работы госаппарата еще в прошлом году.

Тогда он подписал Указ «О централизации отдельных функций, осуществляемых органами исполнительной власти Чувашской Республики».

В его рамках Администрации Главы Чувашии были переданы функции органов исполнительной власти республики по ведению кадровой работы и по профилактике коррупционных и иных правонарушений.

Кроме того, функции органов исполнительной власти Чувашии по системному администрированию информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и технической защите информации переданы региональному Минцифразу. А «Республиканский центр бухгалтерского учета» объединил бухгалтерии всех министерств и ведомств региона.

Кроме того, в своем Послании Госсовета он поручил сформировать прогнозный план потребности в профессиональных кадрах в Чувашии.

Опубликовано: 31 марта 2021 г.


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