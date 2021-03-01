В девяти муниципалитетах Чувашии выросли доходы местных бюджетов

На 1 марта нынешнего года в консолидированные бюджеты муниципальных районов и городских округов поступили доходы в сумме 1,6 млрд рублей (5,3% к годовым плановым назначениям). В том числе собственные — 1,2 млрд со снижением к уровню аналогичного периода 2020 года на 8,6%, сообщает пресс-служба Минфина, по данным ежемесячного мониторинга.

В 9 муниципалитетах добились роста собственных поступлений. Наиболее заметно — в Аликовском (на 11%), Батыревском (на 8,6%) районах. В 17 муниципальных образованиях поступление собственных доходов ниже аналогичного периода 2020 года. Больше всего они упали в городах Алатырь (на 33%), Чебоксары (на 12,5%), Козловском (на 12,9%), Шумерлинском (на 20,1%) районах.

Межбюджетные трансферты из республиканского бюджета в бюджеты муниципалитетов перечислены в сумме 2,3 млрд рублей (10,2% к годовым плановым). Расходы муниципальных районов и бюджетов городских округов составили 3,1 млрд рублей — рост на 13,2%.