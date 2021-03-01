ХК «Чебоксары» — «Кристалл» (Саратов): 1:4

«Чтобы выигрывать, нужно забивать…»

Хоккейный клуб «Чебоксары» провел в родных стенах первые два матча серии 1/2 финала первенства ВХЛ против саратовского «Кристалла»

Подопечные Александра Протаповича подходили к играм на вылет не в лучшем настроении. Будучи лидерами регулярного сезона, «богатыри» в последнем туре не одержали ни одной победы в четырех матчах, не набрали нужного количества очков в дерби с командой «Челны» и в итоге уступили первое место коллективу «Динамо-Алтай».

При этом чебоксарцы пропускали первый раунд плей-офф, а саратовцы уже с 1/4 финала ринулись в бой и обыграли своего соперника «Юниор» (Курган) со счетом в серии 4:1 (все серии в плей-офф первенства ВХЛ проводятся до четырех побед. — Прим. ред.).

Хоккеисты «Чебоксар» активно готовились к матчам, но был риск недостатка игровой практики. С последних встреч с «Челнами» в регулярном чемпионате прошел почти месяц, и в какой форме подошла команда к играм, должны были показать игры с «Кристаллом».

Перед матчами людское море двигалось к кассам ледового дворца — яблоку негде было упасть. Люди размышляли: «Кто поведет нашу команду вперед? Может, Сергей Иванов — все-таки воспитанник республиканского хоккея?» А на трибунах был настоящий праздник — болельщики и фан-сектор в унисон скандировали: «Чебоксары, Чебоксары», а в самые важные моменты обеих встреч пускали волну, призывая «богатырей» к активной игре.

Всего на каждый матч собралось более 2500 зрителей, среди которых были и саратовские любители хоккея. Если говорить о баталиях, которые происходили на льду «Чебоксары Арена», то развивались они по совершенно противоположным сценариям.

В первом матче «богатыри» сразу дали понять, кто в доме хозяин. Натиск подопечных Александра Протаповича привел к успеху — нападающий «Чебоксар» Егор Кулаков забросил первую шайбу для хозяев в этом плей-офф. На льду была жаркая битва, хоккеисты сражались за каждый сантиметр площадки — в играх на вылет иначе и быть не могло. Первый период закончился со счетом 1:0.

Во второй двадцатиминутке чебоксарские хоккеисты не сбавляли обороты — давили, давили… И в итоге забили! Грамотно сыгравший нападающий «Чебоксар» Максим Приступлюк упрочил преимущество команды. «Богатыри» могли бы забросить еще больше, но чудеса на линии ворот творил вратарь «Кристалла» Сергей Павлов. А уже концовку второго периода и начала третьего характеризует выражение: «Не было ни гроша, да вдруг алтын». Гости за 12 минут не только сравняли счет, но и вырвались вперед. Как ни старались чебоксарцы сравнять цифры на табло, ничего у них не получилось. Первый матч выиграл «Кристалл» 2:3.

Во второй игре ситуация была другая. «Богатырям» уже после 10-й минуты встречи нужно было отыгрывать две шайбы — позиционные ошибки в первом привели к 0:2 на табло. Лучик надежды для «богатырей» появился после точного броска в середине встречи нападающего Александра Бирюкова. Но это была, увы, последняя шайба, порадовавшая местных болельщиков. В третьем периоде саратовцы снова выстрелили дуплетом, забив две шайбы, и в итоге одержали победу со счетом 1:4.

«Обычная игра плей-офф, борьба на каждом метре, никто не хотел уступать, — рассказал корреспонденту «СЧ» о перипетиях игры нападающий «Чебоксар» Илья Терехин. — Тут очень сильно влияла реализация моментов — кому больше повезло. И игра вратарей была очень важна».

«Команды показали две хорошие игры, — отметил главный тренер «Кристалла» Сергей Кровяков. — Были моменты, когда соперник нас просто переигрывал. А во второй игре Миша (вратарь «Кристалла» Михаил Шпаков. — Прим. ред.) нас где-то подтащил, и мы вовремя забили».

«Впереди две игры в Саратове. Нужно сделать выводы, собраться и показать лучший хоккей, забивать голы, стараться выигрывать, — поделился итогами первых двух встреч главный тренер «Чебоксар» Александр Протапович. — Я не думаю, что все потеряно, были случаи, когда и с 0:3 в серии отыгрывались. Поэтому все зависит от нас. Постараемся, чтобы хоккей еще пришел в Чебоксары».

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Следующие игры «Чебоксар» и «Кристалла» пройдут в Саратове 24 и 25 марта. Если «богатыри» смогут одержать победу хотя бы в одной встрече на выезде, то серия вернется в столицу республики 28 марта.