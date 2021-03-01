27 марта стартует заявочная кампания в детские оздоровительные лагеря

На заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции обсудили формат их работы.

Заместитель Председателя правительства – министр образования Алла Салаева выступила с предложением заполнить лагеря на 100%, но с соблюдением всех мер предосторожности.

«Мы запланировали для себя мероприятия по дополнительной дезинфекции помещений, добровольной вакцинации вожатых. Готовы к детальной работе с Роспотребнадзором для разработки решений, которые помогут не допустить распространение коронавируса на территории лагерей», — отметила вице-премьер.

На данный момент Роспотребнадзор формулирует новые правила СанПиНа для работы детских оздоровительных лагерей, рассматривается вопрос о 75-процентной наполняемости.

Глава Чувашии Олег Николаев предложил готовиться к 100-процентной заполняемости.