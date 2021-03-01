27 марта стартует заявочная кампания в детские оздоровительные лагеря

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

На заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции обсудили формат их работы.

Заместитель Председателя правительства – министр образования Алла Салаева выступила с предложением заполнить лагеря на 100%, но с соблюдением всех мер предосторожности.

«Мы запланировали для себя мероприятия по дополнительной дезинфекции помещений, добровольной вакцинации вожатых. Готовы к детальной работе с Роспотребнадзором для разработки решений, которые помогут не допустить распространение коронавируса на территории лагерей», — отметила вице-премьер.

На данный момент Роспотребнадзор формулирует новые правила СанПиНа для работы детских оздоровительных лагерей, рассматривается вопрос о 75-процентной наполняемости.

Глава Чувашии Олег Николаев предложил готовиться к 100-процентной заполняемости.

«Начинаем продавать путевки исходя из того, что заполняемость должна быть 75%, но держим в уме возможность полной загрузки. Надо продумать все нюансы пребывания детей в лагере. И в случае, если на федеральном уровне будет принято решение о возможности заполнить детские лагеря на 100%, оперативно среагируем», – отметил он.
Опубликовано: 20 марта 2021 г.


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