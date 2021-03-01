Бюджет Чебоксар получит дополнительные 1,5 млрд рублей на условиях софинансирования

Автор: Екатерина КазнинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Детали республиканского бюджета обсудили вчера на планерке в администрации Чебоксар

Дело в том, что в соответствии с законопроектом о внесении изменений в республиканский бюджет планируется увеличить средства, передаваемые в 2021 году из вышестоящих бюджетов в бюджет Чебоксар, — в целом в сальдированной сумме на 1 млрд 486,6 млн рублей.
«Вместе с правительством региона мы провели большую работу по привлечению дополнительного финансирования в Чебоксары», — отметил на планерке глава администрации города Алексей Ладыков. Дополнительные средства пойдут, в частности, на ремонт и строительство дорог (больше 200 млн рублей), на ремонт дворов (300 млн рублей), на квартиры сиротам и многодетным семьям (порядка 85 млн рублей). Самая же беспрецедентная сумма, по словам Ладыкова, — 700 млн рублей, которые пойдут на укрепление материально-технической базы и ремонт детских садов, школ, лагерей, учреждений культуры и спорта. «Сумма эта определена благодаря работе Минобразования Чувашии и правительства республики», — подчеркнул глава администрации Чебоксар.
Но полтора миллиарда просто так не дадут. Столица Чувашии обязана предусмотреть в бюджете города средства на софинансирование, а это порядка 290 млн рублей.
«Сейчас проводим анализ доходной части бюджета. Будем искать возможности для увеличения налоговых и неналоговых доходов. Но в очередной раз нужно будет брать кредиты, наращивать муниципальный долг, вероятнее всего, до 2,5 млрд рублей. Это большие долговые обязательства. Тем не менее, если мы не обеспечим софинансирование, останемся без большей части средств вышестоящих бюджетов», — подчеркнул на планерке Алексей Ладыков. И поручил управлению финансов, отделу экономики и Горкомимуществу проанализировать резервы и потенциал городской казны.

Опубликовано: 15 марта 2021 г.


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