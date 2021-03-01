Адвокат одной из коллегий адвокатов Чебоксар обвиняется в рукоприкладстве

По версии следствия, октябрьским вечером прошлого года в ходе застолья со своими знакомыми он узнал о конфликте одного из них с 42-летним горожанином. После этого мужчины приехали к его дому и попросили выйти на улицу. В ходе возникшего конфликта адвокат ударил ранее незнакомого мужчину кулаком по лицу, а когда тот упал на землю, вместе с приятелем избил его. Уголовное дело направлено в суд.

Второму злоумышленнику, участвовавшему в избиении, предъявлено обвинение в грабеже с применением насилия. Он похитил у потерпевшего кошелек с деньгами. Расследование близится к завершению, сообщили в СУ СКР по Чувашии.