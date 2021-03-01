Расторгнут контракт с подрядчиком, сорвавшим строительство школы в микрорайоне «Садовый»

Администрация Чебоксар вынуждена расторгнуть контракт с подрядчиком, который сорвал этапы строительства школы в микрорайоне «Садовый». Об этом написал Алексей Ладыков на своей странице в Инстаграме. «Администрация города не раз принимала такие жесткие меры и не ошибалась, — сообщил он. — Компания «Союзстроиинвест» может быть занесена в реестр недобросовестных, решение примет УФАС. Школа в этом микрорайоне чрезвычайно востребована, и мы не можем допустить халатного отношения к исполнению контракта. Конкурсные процедуры по определению нового подрядчика планируем завершить в апреле, срок ввода школы в эксплуатацию останется прежним — сентябрь 2022 года».
Опубликовано: 15 марта 2021 г.
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