Расторгнут контракт с подрядчиком, сорвавшим строительство школы в микрорайоне «Садовый»

Администрация Чебоксар вынуждена расторгнуть контракт с подрядчиком, который сорвал этапы строительства школы в микрорайоне «Садовый». Об этом написал Алексей Ладыков на своей странице в Инстаграме. «Администрация города не раз принимала такие жесткие меры и не ошибалась, — сообщил он. — Компания «Союзстроиинвест» может быть занесена в реестр недобросовестных, решение примет УФАС. Школа в этом микрорайоне чрезвычайно востребована, и мы не можем допустить халатного отношения к исполнению контракта. Конкурсные процедуры по определению нового подрядчика планируем завершить в апреле, срок ввода школы в эксплуатацию останется прежним — сентябрь 2022 года».