Волонтеры помогут проголосовать за благоустройство

Запускается единая федеральная платформа для голосования за общественные территории, которые предстоит благоустроить по нацпроекту «Жилье и городская среда» в 2022-2023 годах. Выразить свои предпочтения можно будет с 26 апреля по 30 мая на платформе Минстроя «Городская среда» и портале «Госуслуги».

В Чувашии тоже идет подготовка к ответственному мероприятию. На днях заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства — главный архитектор республики Александр Шевлягин и руководитель Агентства территориального развития Чувашии Этнер Егоров посетили город Шумерлю и Вурнарский район, где прошли общественные обсуждения объектов благоустройства. В них приняли участие представители общественных советов, местные депутаты, ну и, конечно, сами жители.

В Шумерле в следующем году собираются обновить сквер имени В. Скаржевского и Центральную площадь с примыкающей частью улицы Октябрьской. В Вурнарах предусмотрена реализация третьего этапа благоустройства Центрального парка.

Жители, разбившись на группы, воплотили свои идеи в мини-проектах общественных пространств, которые презентовали присутствующим. Эти «народные» идеи будут взяты за основу при выполнении проектов. «Нам крайне важно слышать мнение тех людей, кто непосредственно проживает в муниципалитетах. Кому как не им лучше знать, чего не хватает для благоустройства», — заметил Александр Шевлягин.

Онлайн-голосование пройдет в 25 муниципалитетах Чувашии. По каждому объекту, выбранному там, должно быть представлено не менее двух дизайн-проектов.

В Чебоксарах осенью прошлого года 9416 пользователей портала «Открытый город» определили шесть столичных площадок, которые предстоит облагородить. На платформе онлайн-голосования чебоксарцам будут представлены варианты благоустройства четырех из них, по которым подрядчики в апреле разработают эскизы дизайн-проектов. Это детский парк по улице И. Франко; первый этап создания парка культуры и отдыха в Дубовой роще по улице Ашмарина; реконструкция сквера «Площадь Республики»; первый этап благоустройства рощи Гузовского и Школьного бульвара (от улицы М. Павлова до проспекта М. Горького).

Уже известны некоторые подробности грядущих обновлений. Так, в старейшем сквере на площади Республики планируется обновить брусчатку, скамейки, систему освещения и подсветки деревьев. Вместо старых елей будут высажены новые. «Деревьям более 50 лет, они поражены вирусом, — пояснили в Управлении ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации г. Чебоксары. — Начиная снизу, ветви последовательно сохнут, их приходится спиливать. Процесс, кажется, не остановить». Впрочем, решающее слово в судьбе елок — за биолого-экологической экспертизой.

В управлении также отметили, что окончательный дизайн-проект по каждому объекту должен совместить мнения и старшего поколения, проживающего в окрестных домах, и молодежи, которая проводит свободное время в скверах и парках.

А чтобы и те, и другие не испытывали трудностей в голосовании, жителям Чувашии помогут волонтеры. В их обязанности входит не только информационная работа, но и предоставление всем желающим возможности проголосовать «на месте» при помощи специального приложения на планшетах. В добровольные помощники предварительно записались более 700 человек, половина из них уже прошла необходимую регистрацию.