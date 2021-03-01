Волонтеры помогут проголосовать за благоустройство

Запускается единая федеральная платформа для голосования за общественные территории, которые предстоит благоустроить по нацпроекту «Жилье и городская среда» в 2022-2023 годах. Выразить свои предпочтения можно будет с 26 апреля по 30 мая на платформе Минстроя «Городская среда» и портале «Госуслуги».
В Чувашии тоже идет подготовка к ответственному мероприятию. На днях заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства — главный архитектор республики Александр Шевлягин и руководитель Агентства территориального развития Чувашии Этнер Егоров посетили город Шумерлю и Вурнарский район, где прошли общественные обсуждения объектов благоустройства. В них приняли участие представители общественных советов, местные депутаты, ну и, конечно, сами жители.
В Шумерле в следующем году собираются обновить сквер имени В. Скаржевского и Центральную площадь с примыкающей частью улицы Октябрьской. В Вурнарах предусмотрена реализация третьего этапа благоустройства Центрального парка.
Жители, разбившись на группы, воплотили свои идеи в мини-проектах общественных пространств, которые презентовали присутствующим. Эти «народные» идеи будут взяты за основу при выполнении проектов. «Нам крайне важно слышать мнение тех людей, кто непосредственно проживает в муниципалитетах. Кому как не им лучше знать, чего не хватает для благоустройства», — заметил Александр Шевлягин.
Онлайн-голосование пройдет в 25 муниципалитетах Чувашии. По каждому объекту, выбранному там, должно быть представлено не менее двух дизайн-проектов.
В Чебоксарах осенью прошлого года 9416 пользователей портала «Открытый город» определили шесть столичных площадок, которые предстоит облагородить. На платформе онлайн-голосования чебоксарцам будут представлены варианты благоустройства четырех из них, по которым подрядчики в апреле разработают эскизы дизайн-проектов. Это детский парк по улице И. Франко; первый этап создания парка культуры и отдыха в Дубовой роще по улице Ашмарина; реконструкция сквера «Площадь Республики»; первый этап благоустройства рощи Гузовского и Школьного бульвара (от улицы М. Павлова до проспекта М. Горького).
Уже известны некоторые подробности грядущих обновлений. Так, в старейшем сквере на площади Республики планируется обновить брусчатку, скамейки, систему освещения и подсветки деревьев. Вместо старых елей будут высажены новые. «Деревьям более 50 лет, они поражены вирусом, — пояснили в Управлении ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации г. Чебоксары. — Начиная снизу, ветви последовательно сохнут, их приходится спиливать. Процесс, кажется, не остановить». Впрочем, решающее слово в судьбе елок — за биолого-экологической экспертизой.
В управлении также отметили, что окончательный дизайн-проект по каждому объекту должен совместить мнения и старшего поколения, проживающего в окрестных домах, и молодежи, которая проводит свободное время в скверах и парках.
А чтобы и те, и другие не испытывали трудностей в голосовании, жителям Чувашии помогут волонтеры. В их обязанности входит не только информационная работа, но и предоставление всем желающим возможности проголосовать «на месте» при помощи специального приложения на планшетах. В добровольные помощники предварительно записались более 700 человек, половина из них уже прошла необходимую регистрацию.
Волонтеры помогут проголосовать за благоустройство
Запускается единая федеральная платформа для голосования за общественные территории, которые предстоит благоустроить по нацпроекту «Жилье и городская среда» в 2022-2023 годах. Выразить свои предпочтения можно будет с 26 апреля по 30 мая на платформе Минстроя «Городская среда» и портале «Госуслуги».