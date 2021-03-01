Художник из Алатыря вырезал икону для Федора Конюхова

Заниматься резьбой Владимир Бамбурин начал еще в школе. И уже тогда его особенно впечатляли образы святых: бабушка, очень религиозная, регулярно водила его в храм, и Володя решил, что хочет вырасти и научиться резать иконы. Потом были Алатырский железнодорожный техникум и худграф ЧГПУ, вот уже двенадцать лет Владимир работает в художественном музее, но и любимое дело не оставляет.

Его талантливыми руками созданы иконы для многих церквей в России и на Афоне, иконостасы для храмов в Алатыре и Порецком. Образы, к которым он обращается чаще всего, — Илья Пророк, Иоанн Предтеча, Николай Чудотворец, Спас Нерукотворный… Как и многие современные художники, он активно «живет» в социальных сетях — представляет там свои работы, общается с другими мастерами.

— Как-то раз в Инстаграме попалась фотография, портрет Федора Конюхова в облачении священника, и под ней был пост про то, что он, параллельно со своими путешествиями, занимается возведением храмов и церквей. И тут меня посетила идея: сделать икону для одного из храмов. После долгих раздумий решил написать ему в директ. Надежды на то, что он ответит, не было… Но он мне ответил. Как будто со старым знакомым общался, — рассказывает Владимир.

Путешественник написал, какие иконы нужны для храмов. Оказалось, больше всего был необходим образ преподобного Варлаама Керетского — святого, особенно почитаемого у поморов. Он известен своим небывалым покаянным подвигом. За случайное убийство жены его духовник, отец Феодорит, наложил на священника епитимью: поместить в лодку тело жены и плавать с ним вдоль Кольского полуострова, пока оно не истлеет, читая вслух Псалтирь и соблюдая строгий пост. Три года проплавал он так, от Колы до Керети, причем выходил в море в любую погоду. После исполнения епитимьи отец Василий (таково было его мирское имя) принял постриг и сорок лет прожил отшельником в безлюдном устье реки Кереть. Там он обрел дар прозрения и целительства.

Иконку Варлаама Керетского Федор Конюхов всегда возит с собой и собирается построить в деревне в Тульской области часовню преподобному. Резной образ путешественник оценил по достоинству — он и сам когда-то в Белоруссии обучался резьбе по дереву.

— Здорово, что он после стольких подвигов и такой известности остался простым и открытым человеком, — заключает Владимир.

Коллаж «СЧ»

Владимир Бамбурин режет иконы для храмов по всей России. Одна из них теперь и у Федора Конюхова.