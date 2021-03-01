Роспотребнадзор: Маски снимать пока рано

Март традиционно не даст нам расслабиться и в этом году, судя по заявлению заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Чувашии Елены Прокопьевой. Впереди эпидсезон, когда оживляются возбудители самых разных респираторных заболеваний, в том числе и гриппа.

— Март такой неустойчивый, всегда в этот период у нас отмечается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ, а в этом году мы можем получить и рост заболеваемости ковидом. Рекомендация такая, что в течение марта никаких послаблений не должно быть, — подвела итог Елена Прокопьева, делая сообщение на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, которое состоялось в минувшую пятницу.

К сожалению, ковид-19 пока не желает сдавать своих позиций. Хотя суточный темп прироста заболевших в республике сегодня составляет 0,24% (по сравнению с предыдущей неделей заболеваемость по республике снизилась на 9%, по городу Чебоксары — на 10,2%), каждый третий заразившийся болеет тяжело. Свободных мест в стационарах всего около 5%. Почти в двух десятках образовательных учреждений введены ограничительные мероприятия.

За последние две недели в Чувашии работали около 220 мобильных групп, которые проверяли соблюдение санитарных требований, в том числе ношение масок. Самый низкий показатель по составленным актам был отмечен в Шемуршинском районе. И надо сказать, что в районах с низкой организацией проверок наблюдается высокая заболеваемость. В итоге решено было включить в список проверок учреждения культуры, спорта и дополнительного образования.

КСТАТИ В Москве смягчили коронавирусные меры после снижения уровня распространения инфекции и отменили обязательный режим самоизоляции для жителей старше 65 лет. Но масочный режим оставили в силе.

В республике уже проведено более 600 тысяч тестов на СOVID-19 в 11 лабораториях. Дополнительно к этим мощностям планируется открытие исследовательских центров на базе Чебоксарской городской детской больницы №2, в Канаше и Новочебоксарске. Но главную надежду все-таки возлагают на вакцинацию, темпы которой пока оставляют желать лучшего. Нам поступило почти 35 тысяч доз, их распределили по 56 прививочным пунктам, и более 11 тысяч человек уже прошли второй этап вакцинации, однако это невысокий процент от требуемого числа привитых.

Вакцина поступает по плану из федерального центра, и региону довольно сложно повлиять на этот процесс. Однако первый заместитель председателя Кабинета министров Чувашии Михаил Ноздряков предложил все-таки активнее сотрудничать с федеральным Минздравом: «Положительный опыт в этой части у нас уже есть, мы таким образом оборудование необходимое в срок получили».

По словам министра здравоохранения Владимира Степанова, в марте придет 40 тысяч доз препарата, а медучреждения готовы и дальше развивать инфраструктуру, чтобы повысить доступность вакцины. К жителям отдаленных населенных пунктов будут направлены мобильные прививочные бригады. При этом мобильные бригады хорошо зарекомендовали себя и в условиях города.

В торговом центре «Каскад» в феврале и в марте на три дня открывался центр вакцинации, куда пришло более 200 горожан, пожелавших сделать прививку. Там созданы все необходимые условия в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, установлена медицинская морозильная камера. Привитые в феврале придут 11 марта в торговый центр, чтобы получить вторую дозу вакцины.