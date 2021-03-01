В Чувашии пересмотрят действующие меры поддержки сельхозпроизводителей

На состоявшемся вчера расширенном заседании республиканской правительственной комиссии по вопросам АПК, мониторингу и оперативному реагированию на изменения конъюнктуры продовольственного рынка и коллегии Минсельхоза Чувашии обсуждены итоги работы отрасли в 2020 году и задачи на ближайшую перспективу. В работе заседания участвовал Глава республики Олег Николаев. В своем выступлении он, в частности, заявил о намерениях пересмотреть действующие меры поддержки сельхозпроизводителей. С учетом их мнения целесообразно перенаправлять средства республиканского бюджета и федеральных отраслевых программ в сферы, где они будут давать больший эффект как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе, сказал Глава. Об итогах минувшего года доложил вице-премьер — министр сельского хозяйства республики Сергей Артамонов. На заседании также выступили депутаты Госдумы РФ и сенаторы от Чувашии. В числе наиболее важных проблем рассматривалось кадровое обеспечение АПК. Подробности — в ближайшем номере «СЧ».