Союз журналистов Чувашии поддержал учреждение почетного звания «Заслуженный журналист Чувашской Республики»

На службе Слову

Опытных мастеров слова и начинающих журналистов, фотокорреспондентов, книгоиздателей и главных редакторов газет собрал прошедший в конце февраля очередной съезд Союза журналистов Чувашии. Такие встречи профессионального сообщества случаются не часто — съезд созывают раз в пять лет, а потому коллегам по перу было что обсудить.

В региональном отделении сегодня состоит чуть более 500 человек, сообщил руководитель Союза журналистов Чувашии Валерий Комиссаров. Основной кузницей по подготовке кадров для отрасли вот уже четверть века является факультет журналистики ЧГУ имени И.Н. Ульянова (нынче — отделение при факультете русской и чувашской филологии и журналистики). В последнее время ежегодно по специальности «Журналистика» выделялись по 12–14 бюджетных мест, однако на следующий учебный год их не предусмотрено, обозначил одну из проблем Валерий Комиссаров. Таким положением дел в Союзе журналистов Чувашии обеспокоены.

«В нашу профессию идет молодежь — это радует. Прием у нас из года в год стабильный, это говорит о том, что медиаобразование востребовано и конкурентоспособно», — отметил завкафедрой журналистики госуниверситета Анатолий Данилов.

Активно взращивают новую смену и сами редакции СМИ. В докладе Валерия Комиссарова прозвучало, что такую работу, в частности, ведут в «Советской Чувашии», ИД «Хыпар», новочебоксарской газете «Грани», где уже много лет реализуют проект «Школа-пресс». Участвуют в нем юнкоры не только из Чувашии, но и из других регионов. Многие впоследствии становятся профессиональными журналистами. Успешно работает медиацентр Чувашского государственного аграрного университета. Не так давно там реализовали проект по гранту Росмолодежи «Пресс-центр «АгроВыбор».

КСТАТИ В 2023 году Союз журналистов Чувашии отметит столетие. К этой дате в чувашском отделении планируют выпустить второе издание «Энциклопедии чувашской журналистики и печати». Первая книга добилась большого признания — в конкурсе Союза журналистов России она стала лауреатом в номинации «Золотая полка российской журналистики» в 2015 году. Продолжится издание серии «Антология чувашской журналистики» — уже вышла книга «Сто удивительных встреч» Светланы Смирновой, а также книга Василия Лапина «Встречи на проселках». Силами Союза журналистов Чувашии готовилась и издавалась много лет книга «Чувашия. Приглашение к сотрудничеству».

С развитием интернета СМИ уходят в электронный формат. Тем не менее, печатные издания своих позиций не сдают — из 169 СМИ, действующих в республике на 1 января, львиную долю занимают газеты и журналы, а многие успешно сочетают бумажную и электронную версии. В качестве примера председатель Союза журналистов Чувашии привел «Советскую Чувашию», которую можно не только читать, но и слушать, и смотреть.

Участие в профессиональных конкурсах, изменения в отрасли, вопросы чувашских национальных изданий и возрождения некоторых из них, привлечение в творческий союз молодежи, консолидация журналистского сообщества — волнующих журналистов вопросов много. И один из главных — повышение статуса профессии, сошлись во мнении участники съезда.

С большим воодушевлением в журналистской среде восприняли идею учреждения в республике звания «Заслуженный журналист Чувашской Республики» — по аналогии с почетным званием «Заслуженный журналист Российской Федерации», появившимся в стране в 2018 году. На съезде приняли решение инициативу поддержать и ходатайствовать об учреждении нового почетного звания в Чувашии. Кстати, предложения, исходившие от Союза журналистов республики, не раз находили реальную поддержку на самом высоком уровне. Так, благодаря усилиям этого профессионального союза в республике появился День чувашской печати и открылся факультет журналистики в госуниверситете.

В торжественной атмосфере молодым журналистам вручили удостоверения членов Союза журналистов России, а их более опытных коллег отметили почетными грамотами и высокими наградами Союза журналистов России и Чувашии, Госсовета республики и Чувашского национального конгресса. Высшей награды Союза журналистов России — знака «За заслуги перед профессиональным сообществом» удостоились главный редактор газеты «Советская Чувашия» Владимир Васильев, редактор по выпуску ИД «Хыпар» Геннадий Максимов и обозреватель газеты Юрий Михайлов. Медалью «100 лет Союзу журналистов России» наградили мастера кадра, создателя единственного в стране музея фотокорреспондентов Сергея Журавлева.

Фото Максима Васильева

Фотокорреспондент Сергей Журавлев стал единственным в республике обладателем медали «100 лет Союзу журналистов России». Награду мастеру кадра вручил председатель Союза журналистов Чувашии Валерий Комиссаров.