Аграрии Чувашии заготовили 48 тысяч тонн семян зерновых и зернобобовых

Запасы семян зерновых и зернобобовых культур в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах республики к предстоящей посевной превышают потребность на 1%. Всего на складах более 48 тыс. тонн, сообщает пресс-служба Минсельхоза Чувашии.

Почти все они проверены, доля кондиционных — более 85%. Доведение до посевных стандартов продолжается, как и завоз в хозяйства минеральных удобрений. Темп приобретения минеральных туков превышает уровень прошлого года почти на четверть. Однако их приобретено пока лишь 44% от потребности.

Обеспеченность аграриев минеральными удобрениями, динамика цен на эту продукцию и меры по их стабилизации обсуждались на заседании оперштаба в Минсельхозе России, сообщает пресс-служба ведомства. Как отметил первый заместитель министра Джамбулат Хатуов, в настоящее время ситуация с ростом цен на минеральные удобрения прорабатывается на всех уровнях власти, в том числе на площадке правительства и Госдумы. Все обращения, поступающие из регионов и отраслевых союзов по данному вопросу, направляются Минсельхозом на рассмотрение в ФАС и Минпромторг России.