4 марта в ТЦ «Каскад» откроется мобильный пункт вакцинации от COVID-19

Автор: Алена ОленоваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В столице республики в торговом центре «Каскад» в очередной раз на три дня откроется прививочный пункт, куда может прийти любой житель республики с паспортом, страховым полисом и СНИЛСом, чтобы сделать прививку от коронавируса.
В выездном пункте 4, 5 и 6 марта с 14 до 19 часов будут работать медики Центральной городской больницы. Прежде чем получить дозу вакцины, нужно будет заполнить анкету, пройти собеседование у врача, чтобы он выяснил, нет ли у вас противопоказаний. Вторую дозу можно будет сделать также в «Каскаде» через 21 день. И надо напомнить, что все, кто делал прививку в период с 18 по 21 февраля, смогут продолжить иммунизацию 11 марта.

Опубликовано: 3 марта 2021 г.


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