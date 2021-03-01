Подростки Башкортостана будут снимать ролики об истории и традициях чувашей

В Бижбулякском районе Башкортостана начинает действовать студия юного блогера «Снимаем на чувашском». Ее появление стало возможным благодаря гранту Главы региона на сохранение и развитие языков народов республики.

Как сообщают башкортостанские СМИ, победителями грантового конкурса стали 38 организаций. Среди них — и центральная библиотека Бижбулякского района, которая является базовой по обслуживанию чувашского населения республики. При ней и создана творческая студия юного блогера. Автор и руководитель проекта — директор Бижбулякской централизованной библиотечной системы Елена Ганиева. По ее словам, в проекте будут задействованы активные подростки, изучающие чувашский язык, говорящие на нем. Они будут снимать в чувашских селениях района ролики об истории родного народа, о его традициях, обрядах, быте, костюме, а затем выкладывать их на популярных сайтах (YouTube,TikTok, Instagram). А в завершение проекта, осенью, состоится республиканский конкурс видеороликов о чувашском народе.

СПРАВКА «СЧ» Согласно изысканиям краеведов Башкортостана, село Бижбуляк (Пишп?лек) было основано в 1640-е годы пятью братьями-чувашами. Одноименный район образован в 1930 году, и сегодня чуваши лидируют там по численности — 35,3%. Для сравнения — татар в Бижбулякском районе 26,1%, башкир — 22%, русских — 11,8%. Из 92 населенных пунктов района 34 — чувашские. Самыми крупными являются: Базлык — чувашское название Пăслăк (1023 жителя) и Кош-Елга — Хушăлка (907).