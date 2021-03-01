Кинотеатр «Родина» и Дом колхозника. Чебоксары, середина 1950-х

Фото Конона Белкова

Фасадами и кинотеатр «Родина», и Дом колхозника выходили на улицу Розы Люксембург, которая плавно переходила в улицу имени Константина Иванова — оба здания имели двойной адрес. Сегодня адрес остался один — улица Константина Иванова. Так что стоят они на древнейшей улице города.

За зданием кинотеатра видно еще одно здание. Сегодня его занимает филиал художественного училища, а построено оно было в середине XVIII века как соляной склад на Большом московском тракте, или улице Соборной. Сразу после революции улица недолго именовалась Большой Советской, затем в 1926 году получила название Чувашская. Вот на улице Чувашской и был открыт в феврале 1933 года первый в городе звуковой кинотеатр. Перед войной, в марте 1941 года, в Доме колхозника напротив тоже стали показывать звуковое кино — там открылся театр кинохроники.

В мае 1950 года, к 60-летию со дня рождения классика чувашской литературы, улица Чувашская переименовывается в улицу Константина Иванова, в июле звуковой кинотеатр получает название «Родина», а кинотеатр при Доме колхозника — «Ударник». В мае 1953 года газета «Советская Чувашия» писала: «Здание кинотеатра «Родина», построенное в Чебоксарах в конце 1932 года, в продолжении 20 лет не раз ремонтировалось, однако внешний облик его неизменно оставался прежним, отражавшим давно ушедшее формалистическое течение в архитектуре. Внутренняя обстановка театра также недостаточно удовлетворяла возросшие требования кинозрителей». В общем, все было, как на этой архивной фотографии.

Реконструкция кинотеатра закончилась только в 1954 году, но территория вокруг пока оставалась неухоженной. Посмотрите на фотографию, сделанную Кононом Белковым, — так выглядел кинотеатр сразу после реконструкции. Таким он и оставался до 17 августа 1978 года — в тот день в газете последний раз напечатали анонс фильмов в кинотеатре «Родина». Вскоре вместо кинотеатра открывается Дом молодежи и так далее… Он и сейчас почти не изменился, разве что в окна буфета на цокольном этаже уже не заглянешь.

В апреле 1927 года Народному комиссариату земледелия «на углу улицы Розы Люксембург, где прежде был мужской монастырь» было отведено место для постройки Дома крестьянина. Через год, накануне празднования 8-летия Чувашской автономии, 12 июня 1928 года на верхних этажах почти достроенного здания случился пожар. К празднику не открыли, а Нарком земледелия, его заместители, все члены наблюдавшей за постройкой комиссии были арестованы. В числе 18 человек был арестован и автор проекта, архитектор Александров, так что вряд ли он мог участвовать в открытии, которое состоялось только в декабре. Так начиналась история Дома крестьянина, и хоть переименовали его в 1931 году в Дом колхозника, но надпись на фасаде оставалась прежней.

К 1965 году в городе кроме кинотеатра «Родина» уже работали кинотеатры «Мир», «Юность» и «Сокол», поэтому в начале года помещение кинотеатра «Ударник» решено было отдать под молодежное кафе. Началась реконструкция, а еще через год здание было передано областному Совету по туризму. Реконструкция продолжилась, но переделывалось уже все здание под гостиницу «Турист». Гостиница открылась в ноябре 1967 года, тогда же со здания исчезла надпись «Дом крестьянина». В феврале 1982 года гостиница закрылась, еще лет десять здание арендовали различные организации, пока его не передали Троицкому монастырю.

Ну а пока на фотографии 1956 год. И ведь еще год назад все выглядело не столь нарядно, но: «Коммунальный отдел горсовета в текущем году наметил план по озеленению и благоустройству города Чебоксары. Реконструкции подвергнется набережная Волги. Предусмотрено сооружение фонтана, от сада имени К. Иванова до Дома колхозника протянется бетонная ограда. Скверик, расположенный у Дома колхозника, и сад имени К. Иванова объединяются, у входа сюда, с улицы Розы Люксембург, будут поставлены кирпичные колонны со светильниками», — писала газета в мае 1955 года, и, по крайней мере, до 1963 года набережная напротив Дома колхозника и кинотеатра «Родина» выглядела именно так.

Текст и обработка фотографий Владимира Трофимова