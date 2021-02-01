Собственники нежилых помещений требуют уточнения наименования объектов

В Управление Росреестра по Чувашии ежегодно поступают обращения граждан с просьбой поменять в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) наименование объекта на более точную формулировку. Например, вместо обобщенного названия: «нежилое помещение» проставить детальное — это гараж, баня, цех, склад и так далее.

Такое изменение в целом возможно, не исключают в управлении. Но нужно понимать, что каждая ситуация индивидуальна, поэтому исход бывает разный. К сожалению, на законодательном уровне по-прежнему не урегулированы правила присвоения наименования объекту недвижимости. К тому же в определенный временной отрезок специалисты БТИ оформляли техническую документацию, где не было отдельной графы «наименование объекта», поэтому ограничивались присвоением имуществу общего статуса — нежилое.

Спустя годы по разным причинам собственники хотят конкретизировать то, чем владеют. И это правильно, считают регистраторы.

Росреестру, как органу, который аккумулирует у себя все данные об объектах недвижимости, только на руку такие обращения. По словам руководителя регионального управления Екатерины Карпеевой, это делает реестр более полным, точным и актуальным. Позволяет правильно провести кадастровую оценку, от которой впоследствии зависит налогообложение имущества. Если уточнение наименования объекта не влечет за собой переход или прекращение права, его ограничение и не связано с реконструкцией или изменением назначения (то есть объект остается все также нежилым), то препятствий в основном не бывает.

Для того чтобы изменить наименование объекта недвижимости, необходимо в МФЦ или через портал Росреестра подать заявление о кадастровом учете изменений в ЕГРН в части наименования объекта. Не забудьте приложить документы, подтверждающие замену названия. Это может быть: решение собственника об изменении наименования, приказ об изменении наименования, договор купли-продажи или долевого участия в строительстве, справка о выплате пая, технический план и иные документы, благодаря которым можно однозначно идентифицировать название объекта. Государственная пошлина за кадастровый учет изменений не взимается.