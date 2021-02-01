Готовность защитного сооружения Чебоксарской ТЭЦ-2 к выполнению задач гражданской обороны оценили специалисты МЧС, журналисты и студенты Чувашии

Защитное сооружение Чебоксарской ТЭЦ-2 «Т Плюс» посетили журналисты Чувашии и студенты Чебоксарского экономико-технологического колледжа, проходящие курс пожарно-спасательной подготовки. Целью визита стало знакомство с состоянием и особенностями функционирования сооружения, являющегося одним из лучших в своем классе в регионе и Приволжском федеральном округе.

Инициатором мероприятия выступило Главное управление МЧС России по Чувашской Республике.

Гости ознакомились с инженерно-техническим оборудованием сооружения, рассчитанного на 700 человек, имуществом гражданской обороны и экспозицией средств индивидуальной и медицинской защиты. На примере конкретного объекта были рассмотрены действия по приведению сооружения в режим «готовности к приему укрываемых» и выполнению задач по защите жизни и здоровья населения.

По итогам визита представителями Главного управления МЧС России по Чувашской Республике была дана высокая оценка состоянию защитного сооружения Чебоксарской ТЭЦ-2, а также мероприятиям, проводимым компанией по выполнению требований, предъявляемых к предприятиям топливно-энергетического комплекса по вопросам гражданской обороны.

«Работа, направленная на повышение безопасности и устойчивости функционирования энергообъектов, ведется нами в постоянном режиме, — отметил директор филиала Марий Эл и Чувашии «Т Плюс» Сергей Ушаков. – Это касается не только поддержания высокого уровня готовности защитных сооружений. Здесь также регулярная теоретическая и практическая подготовка персонала, учения и тренировки по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и другие мероприятия».