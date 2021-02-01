В честь Льва Куракова назовут одну из чебоксарских улиц

Совет Ассамблеи народов Чувашии возглавил Леонид Черкесов. Решение об этом принято на общем собрании членов республиканской общественной организации «Ассамблея народов Чувашии». Кандидатура депутата Госдумы РФ Леонида Черкесова была выдвинута на голосование по предложению президиума организации, и участники собрания единогласно ее поддержали. Сам Черкесов подчеркнул, что основатель и первый руководитель Ассамблеи Лев Кураков — его учитель, и для него лично эта работа почетна и ответственна. Пополнилась Ассамблея и другими новыми людьми — в ее ряды приняты ректор ЧГУ имени И.Н. Ульянова Андрей Александров и председатель Центра русской культуры Чувашии Татьяна Ежова. Было отмечено, что одним из первых проектов обновленной Ассамблеи должно стать присвоение одной из улиц Чебоксар имени первого председателя Совета Ассамблеи народов Чувашии Льва Куракова.