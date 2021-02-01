Волонтеры помогут проголосовать за объекты благоустройства

На специальном сайте za.gorodsreda.ru жители всех регионов страны определят список первоочередных территорий для благоустройства в своем населенном пункте.

Голосование будет проходить в течение пяти недель — с 26 апреля по 30 мая. В нем может принять участие каждый гражданин России старше 14 лет — он может отдать свой голос за одну из предложенных территорий или же за дизайн-проект уже отобранного пространства. Это могут быть парки, набережные, скверы, улицы, площади и другие общественные территории. Объекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в адресный перечень территорий для благоустройства на следующий год.

Волонтерский штаб для помощи в проведении голосования создается в каждом регионе. Задачей волонтеров будет информирование граждан о тех проектах, которые выносятся на обсуждение, о возможностях участия горожан в формировании комфортной городской среды. Через добровольцев можно будет также зарегистрироваться на платформе и проголосовать — всего лишь по номеру телефона.

Чтобы стать частью команды волонтеров, нужно до 22 марта оставить заявку на сайте https://dobro.ru/event/10041785.