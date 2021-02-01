Часть стационара ГКЦ и главный стационарный корпус БСМП переходят на штатный режим работы

Об этом на заседании оперштаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции сообщил министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов.

«На сегодняшний день в Чувашии наблюдается уверенная стабилизация ситуации с коронавирусной инфекцией. Необходимо обеспечить четкий график поставки вакцины. В приоритете — вакцинация от COVID-19 лиц старше 60 лет, так как это наиболее уязвимая группа пациентов», — подчеркнул Глава Чувашии Олег Николаев.

Сейчас в республике развернуты 1720 коек в 10 медицинских организациях для лечения пациентов с COVID-19 и подозрением на него.