В Чувашии проходят мероприятия в рамках Года трудового подвига строителей Сурского рубежа

Уроки истории для детей — как прививка от фашизма

В рамках Года трудового подвига строителей Сурского и Казанского рубежей происходит все больше событий разного масштаба — от строительства снежных скульптур в детских садах до фестивалей патриотической песни. 17 февраля в театре оперы и балета показали концертное представление «Посвящается строителям рубежей…» в исполнении хора, солистов и симфонического оркестра Чувашской государственной академической симфонической капеллы.

Глава республики Олег Николаев, открывая этот вечер, говорил о том, для чего происходят эти события:

— Важно помнить — память нас усиливает. Тот, кто помнит, может выживать, терпеть и двигаться дальше. Зная, какие испытания перенесли эти люди, мы чувствуем их силу духа и находим в ней опору для себя. Изучая неизвестные ранее факты о жизни тех лет, фиксируя их в своей памяти, мы делаем так, чтобы о них узнали новые поколения, чтобы эмоции передавались дальше, и наши дети получили прививку от фашизма.

Воздействие на эмоции было, и вправду, сильным. Вынесенный на сцену оркестр оказался в пространстве, будто бы вздыбившемся валами и окопами. Пронзающие душу звуки исходили словно из глубины этих окопов, от тысяч слившихся воедино в тяжком труде людей. До боли знакомая, страшная и прекрасная музыка — фрагменты произведений Дмитрия Шостаковича, Сергея Прокофьева, «Lacrimosa» Моцарта перемежались песнями чувашских композиторов (Василия Воробьева, Федора Васильева), в которых слились любовь к родной земле и горькая память об ушедших.

Глубокий и полный искреннего чувства голос Маргариты Финогентовой стал воплощением печали, надежд и ожиданий всех чувашских женщин. Дополняли этот образ фотографии — лица и натруженные руки матерей, состарившихся в ожидании тех, кто не вернулся с войны.

Если учесть представленную в фойе выставку «Без срока давности», где на 26 стендах во всех подробностях, с выверенной подборкой фактов и шокирующими фотографиями, описываются зверства фашистов, зритель, особенно юный, должен был уйти из театра с глубокими впечатлениями…

Фото Максима Васильева

Концертную программу «Посвящается строителям рубежей…» в ближайшее время планируется показать в Мариинско-Посадском, Ядринском, Шумерлинском и других районах республики.