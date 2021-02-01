Рейд ГИБДД: Кресло есть, детей нет… и наоборот

…Ранним утром чебоксарская улица Дементьева возле садика № 203 в микрорайоне «Садовый» больше напоминает проходной двор, чем спальный район. Бесконечным потоком снуют машины: пока одни автомобилисты с трудом пытаются выехать на работу, другие привозят детей в детский сад.

В потоке выезжающих и заезжающих машин как дирижер оркестра капитан полиции Валентин Колсанов взмахом жезла направляет очередной автомобиль остановиться у обочины дороги. «Доброе утро! Покажите, пожалуйста, документы, дети в салоне есть?» — с этих слов инспектора ГИБДД и начался рейд под названием «Дети. Детское удерживающее устройство» возле детского сада. Большинство остановленных водителей растерянно хлопают глазами, но получив информационный бюллетень и выслушав пожелания доброго пути с облегчением выдыхают и уже с улыбкой проезжают дальше.

Казалось бы, пора привыкнуть, что рейды с информированием водителей о важности соблюдения правил безопасности детей в автомобиле дорожными полицейскими по всей республике взяты на постоянную основу и особый контроль. Но все равно находятся автовладельцы, которые в ответ на стандартное приветствие инспектора ГИБДД начинают всячески выражать свое недовольство, пытаясь вступить в перепалку. Так, девушку на «Киа Сид» возмутил сам факт остановки инспектором, о чем она не преминула ему сообщить, не стесняясь в выражениях. И хотя нарушений в рамках «детского» рейда у нее выявлено не было, нашлись другие недочеты, в результате которых эмоциональной автоледи пришлось задержаться возле инспектора чуть подольше.

КСТАТИ За время рейда в столице Чувашии пять водителей были привлечены к ответственности за отсутствие детского удерживающего устройства, еще четверо — за перевозку не пристегнутых пассажиров.

Остановленный сотрудником полиции водитель «Лады Нивы» с удовольствием показал салон автомобиля, в котором было установлено целых два детских удерживающих устройства, а вот детишек в салоне автомобиля не оказалось, что немало удивило инспектора. Как признался «нивовод», в багажнике у него много чего есть, например, еще одно детское кресло.

После того, как возле детского сада было остановлено около десятка автомобилей с бустерами, но без детей, инспектор начал недоумевать. «Да где вы их десантируете?» — спросил он у одного из водителей. Владелец «Лады Калины», только что заехавший на дворовую территорию, сообщил, что за ребенком он только едет.

Ситуацию прояснила проходящая мимо родительница, которая, как и многие жители спального района, столкнулась с проблемой отсутствия свободных мест на парковке. Оказывается, из-за большого количества машин, оставленных возле детского сада, и узкой дворовой дороги многие водители вынуждены парковаться возле соседних домов и отводить детей в садик пешком. Кстати, как призналась сама женщина, просматривая сводку новостей она не забывает читать информацию на сайте ГИБДД, и о «детской» спецоперации узнала из первоисточника.

Большинство остановленных в ходе рейда водителей оказались сознательными и ответственными людьми. Автоледи на «Хендай Солярис», в салоне которого находились двое детишек-погодок в специальных бустерах, свою позицию корреспонденту «СЧ» выразила сразу. «Детское удерживающее устройство стоит в районе трех тысяч рублей, штраф за несоблюдение детской безопасности обойдется в такую же сумму, а детскую жизнь не купишь ни за какие деньги», — сказала она.

В минувший четверг в Чебоксарах у детских садов прошло около десятка таких рейдов, не меньше сотни информационных бюллетеней было роздано участникам дорожного движения и родителям с детьми, дисциплинированные водители услышали в свой адрес комплименты и слова благодарности за соблюдение детской безопасности…

Сравнивая ситуацию с предыдущими годами, инспектор отдела ГИБДД по городу Чебоксары Валентин Колсанов отметил, что люди сейчас стали куда сознательнее и стараются не пренебрегать безопасностью своих детей. И в этот момент, словно для того, чтобы добавить ложку дегтя в бочку меда, возле детского сада остановился «Киа Рио». В иномарке было трое детей, но только один из них, сын владелицы автомобиля, находился в специальном бустере. По словам молодой мамы, она решила подбросить соседа с детьми до детсада.

Оправдания не спасли девушку, за несоблюдение правил безопасности при перевозке детей ей выписали штраф. И пока его оформляли, сотрудники отдела ГИБДД по Чебоксарам услышали много нелестного в свой адрес как от водителя, так и от того самого соседа, по чьей инициативе в салоне автомобиля оказалось еще двое детишек…

Фото УГИБДД МВД по Чувашии

Большинство родителей за рулем, с которыми инспекторы ГИБДД встретились у детсадов, оказались людьми сознательными — детские кресла в салонах их машин были.