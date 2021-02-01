В Красноармейском районе подвели итоги 2020 года

Как завершился минувший год для Красноармейского района, какие планы намечены на ближайшую перспективу — вот основные темы совещания, которое провел Глава Чувашии с депутатами и главами сельских поселений, активом района.

Работа проделана, но не до конца

Свой рабочий визит в Красноармейский район Олег Николаев начал с посещения Детско-юношеской спортивной школы в селе Красноармейское. Нынешнее здание спортшколы построено в 1985 году. Его капитальный ремонт в прошлом году проводился впервые. Ремонтные работы начались в марте, и к августу был завершен первый этап. Ну а окончательное обновление спортивной школы завершили к концу года. Во всем здании были заменены входные группы, отремонтированы фойе, коридоры, спортивный зал и раздевалки с душевыми, а также инвентарная, методический кабинет и кабинет директора.

По словам директора Владимира Моисеева, спортшкола ведет деятельность по двум образовательным программам: общеразвивающей и предпрофессиональной. Со всеми школами района организованы дополнительные занятия по семи видам спорта. В спортшколе работают два основных тренера и 17 по совместительству. И если три года назад ее посещали 455 детей, то в прошлом году — 552, а в этом пока 510 детей.

Руководитель региона не обошел при этом вопрос о заработной плате тренеров. «Буквально несколько дней назад, когда мы рассматривали ход реализации национальных проектов на территории Чувашской Республики, выявили такой момент: тренеры, которые работают на сегодняшний день в детских юношеских спортивных школах, не являясь работниками образования, получают заработную плату ниже, чем их коллеги, являющиеся преподавателями дополнительного образования… Люди, которые активно вовлечены в процесс реализации одного из национальных проектов, более ущемлены, чем их коллеги из других направлений. И мы поставили себе задачу глубоко проанализировать эту ситуацию и предпринять системные меры по решению этого вопроса», — объяснил свой интерес Олег Николаев. Как сообщил Владимир Моисеев, тренеры получают более 26 тысяч рублей.

Тут же встал вопрос о привлечении к работе молодых специалистов. И хотя спортивная школа не испытывает дефицита в кадрах, депутат Госдумы Николай Малов упомянул, что по аналогии с «Земским доктором» обсуждается возможность запустить программу «Земской тренер» для привлечения молодых специалистов для работы в сельской местности.

В отличие от ДЮСШ в детском саду «Колосок» выполнена только часть ремонтных работ, и второй этап должен завершиться в этом году. Детсад был открыт в 1987 году, его посещают 127 дошколят. Уже отремонтированы две группы, заменены полы и окна. На этот год запланирован ремонт кровли, замена электросети по всему зданию, благоустройство территории. Как отметила заведующая детским садом Наталья Фомирякова, в здании стало намного теплее.

«С одной стороны работа проделана, а с другой необходимо продолжать ремонт и, конечно же, в этом ничего хорошего нет. Потому что когда мы возвращаемся несколько раз к производству ремонтно-строительных работ — это в любом случае определенные неудобства. То есть, когда мы два раза прекращаем деятельность одного и того же учреждения для проведения ремонтно-строительных работ — это неправильно», подчеркнул Олег Николаев, напоминая, что надо придерживаться комплексного подхода в решении задач.

Успехи подгоняют вперед

Открывая совещание по подведению итогов, руководитель региона отметил — чтобы двигаться вперед, нужно четко понимать, что сделано и что еще нужно сделать.

Глава администрации района Александр Кузнецов в своем докладе сообщил, что объем валовой продукции сельского хозяйства в 2020 году составил 1 млрд 492 млн рублей или 117,6% к 2019 году, индекс производства продукции — 112%. При средней урожайности 37,1 ц/га в первоначально оприходованном весе получено 56610 тонн зерна, что на 15930 тонн больше прошлого года. «Это рекордный урожай для нашего района. Такого еще не было», — подчеркнул Александр Кузнецов.

По его словам, за 2020 год реализовано 130 инвестиционных проектов, что позволило привлечь в экономику 503 млн рублей инвестиций, создать 62 новых рабочих места. В общем и целом картина развития за прошлый год оказалась положительной. Введено в эксплуатацию 3893 кв. м общей площади жилья, или 96,3% к уровню 2019 года. При этом с помощью господдержки улучшили жилищные условия 7 семей и 5 детей-сирот.

Говоря о планах на текущий год, Александр Кузнецов назвал ремонт школ и строительство ФАПов, реконструкцию сетей газоснабжения и благоустройство парка Победы. Один из наболевших вопросов для села — отсутствие бассейна. «Бассейн, однозначно, должен быть. Этот вопрос мы с вами точно будем реализовывать. Я думаю, все возможно», — заверил собравшихся в зале Глава республики.

«На что бы я хотел обратить внимание — радует, что у вас есть четкие планы, а самое главное — поставленная работа по их претворению. Это, прежде всего разработка проектов и соответствующих экспертиз к ним, что дает возможность по ним работать, продвигать их и соответственно, реализовывать», — отметил Олег Николаев, завершая совещание. Также Глава республики напомнил, что нужно активно развивать экономику, привлекать к развитию района каждого жителя населенного пункта и стараться вовлекать в этот процесс молодых людей, которые родились и выросли в Красноармейском районе.