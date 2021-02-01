Министерство образования Чувашии закупает шесть школьных автобусов

Госслужба республики по конкурентной политике и тарифам объявила аукцион на поставку шести школьных автобусов для общеобразовательных учреждений.

Это было сделано по заказу Министерства образования и молодежной политики Чувашии. Начальная (максимальная) цена контракта составит 14,3 миллиона рублей, конечную определит аукцион.

Согласно техзаданию в автобусах должны быть система спутниковой навигации ГЛОНАСС и тахографы. Финансирование покупки будет произведено за счет средств республиканского бюджета, предусмотренных на реализацию подпрограммы «Государственная поддержка развития образования» государственной программы Чувашской Республики «Развитие образования».

Как сообщили в Минобразования, сейчас в республике на балансе образовательных учреждений находится около четырехсот автобусов. В Чебоксарах — около двух десятков автобусов.

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