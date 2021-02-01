В мае в расписании аэропорта Чебоксар появится третий ежедневный рейс в Москву

Об этом сообщила воздушная гавань чувашской столицы на своей страничке в Инстаграм. Перелеты будет осуществлять авиакомпания «Победа». Время вылета из столицы Чувашии — предположительно около 17 часов. По новому рейсу самолеты будут приземляться в аэропорту Шереметьево. Продажи билетов откроются в ближайшее время.