В мае в расписании аэропорта Чебоксар появится третий ежедневный рейс в Москву

Автор: Ольга КазаковаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Об этом сообщила воздушная гавань чувашской столицы на своей страничке в Инстаграм. Перелеты будет осуществлять авиакомпания «Победа». Время вылета из столицы Чувашии — предположительно около 17 часов. По новому рейсу самолеты будут приземляться в аэропорту Шереметьево. Продажи билетов откроются в ближайшее время.

Опубликовано: 10 февраля 2021 г.


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