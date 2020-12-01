В Чувашию поступила партия из 500 доз вакцины «Гам-Ковид-Вак»

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

На аптечную базу ГУП «Фармация» отгружена вакцина в количестве 500 доз для профилактики новой коронавирусной инфекции «Гам-Ковид-Вак». Она разработанна ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России.

«Гам-КОВИД-Вак» состоит из двух компонентов и вводится внутримышечно в два этапа.

500 доз вакцины от новой коронавирусной инфекции будут распределены в медицинские организации республики с соблюдением всех условий хранения и перевозки, поддерживая необходимую температуру -18 °C.

В первую очередь планируется привить людей из группы риска: медицинских работников, учителей и социальных работников, которые имеют контакт с большим числом людей. Делать прививку будут только на основании добровольного согласия.

Опубликовано: 14 декабря 2020 г.


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