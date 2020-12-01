Сбербанк и ПАО «Т Плюс» запускают для жителей Чувашии акцию «Счастливый автоплатеж»

В период с 10 декабря 2020 года по 31 января 2021 года (включительно) оплачивайте квитанции за тепло от ПАО «Т Плюс» через ПАО Сбербанк с помощью услуги «Автоплатеж» и получите возможность получить денежный приз в размере 1000 рублей. Обладателями «Счастливого автоплатежа» станут 100 жителей Чувашской Республики.

Чтобы принять участие в акции нужно совершить ряд простых действий:

1. Подключить услугу «Автоплатеж» ПАО Сбербанк для оплаты услуг Филиала «Марий Эл и Чувашии ПАО «Т Плюс»

2. Оплатить не менее двух квитанций в адрес Филиала «Марий Эл и Чувашии ПАО «Т Плюс» в период акции посредством услуги «Автоплатеж» по одному лицевому счету.

Важное условие – оплатить нужно всю сумму задолженности, указанную в квитанции. Всем участникам акции «Счастливый автоплатеж» будут присвоены номера, из которых Сбербанк до 12 февраля 2021 года по специальному алгоритму определит 100 победителей. Счастливчики получат подарок в размере 1 тыс. рублей, которые будут зачислены на лицевые счета абонентов филиала «Марий Эл и Чувашии ПАО «Т Плюс». Использовать их можно только для оплаты услуг отопления и горячего водоснабжения, которые предоставляет энергокомпания. Средства на счета победителей будут переведены до 26 февраля 2021 года. Акция не предусматривает выдачу подарков в виде наличных денежных средств.

И.о. управляющего Чувашским отделением ПАО Сбербанк Сергей Анисимов: «Мы отмечаем растущий интерес к дистанционным сервисам обслуживания Сбербанка. Сегодня более 50% клиентов оплачивают услуги ЖКХ через приложение Сбербанк Онлайн. Это действительно очень удобно, потому что позволяет экономить время на визитах в банк. Платеж можно совершить из любой точки мира, достаточно иметь под рукой смартфон, планшет или ноутбук с доступом в интернет. Надеемся, что благодаря акции «Счастливый автоплатеж» клиентов, выбирающих дистанционные сервисы оплаты, станет еще больше» Директор филиала Марий Эл и Чувашии АО «ЭнергосбыТ Плюс»* Вячеслав Зданович: «Наша компания постоянно работает над улучшение качества обслуживания клиентов, в том числе дистанционного. Развиваем сервисы, предлагаем горожанам новые услуги. Этой же цели призвана способствовать акция «Счастливый автоплатеж», которая пройдет в сотрудничестве со Сбербанком».

*Филиал Марий Эл и Чувашии АО «ЭнергосбыТ Плюс» является агентом ПАО «Т Плюс» по начислению и сбору денежных средств.

СПРАВОЧНО

Акция является рекламным стимулирующим мероприятием (согласно ст. 9 Федерального закона РФ от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»), не является публичным конкурсом в смысле гл. 57 Гражданского кодекса РФ и не является лотереей в смысле Федерального закона РФ от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях». Акция направлена на увеличение уровня лояльности и стимулирование увеличения объемов проведения платежей по оплате коммунальных услуг.

Вся информация об Организаторе Акции, о правилах и сроках ее проведения, о сроках и порядке регистрации для участия в Акции, о количестве подарков Акции, о сроках, месте и порядке их получения размещаются на сайте https://sberbank.ru в разделе «Выгодно для вас».