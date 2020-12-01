9 декабря, в День Героев Отечества, в Мемориальном комплексе «Победа» возложили цветы к Вечному огню

В церемонии принимали участие представители Администрации Главы республики и Госсовета, руководство города. В этот день в общеобразовательных учреждениях республики состоялись уроки Мужества. У старшеклассников была возможность в дистанционном формате пообщаться с выдающимися соотечественниками. Памятные мероприятия прошли вчера и во многих городах и районах республики.