О продолжении работы сессии

10 декабря 2020 года в 10 часов в Большом зале заседаний Дома правительства Чувашии (г. Чебоксары, Президентский бульвар, дом 17) продолжит работу очередная, сорок шестая, сессия Госсовета Чувашской Республики шестого созыва.

В связи с введением в Чувашской Республике комплекса мер, направленных на противодействие распространению новой коронавирусной инфекции, участие в сессии представителей органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных организаций и средств массовой информации временно ограничено. Онлайн-трансляция заседания будет доступна на официальном сайте Госсовета Чувашии в разделе «Сессии».