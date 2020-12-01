Медики, работающие в «красной зоне», получат дополнительные выплаты

Дополнительные социальные выплаты в ноябре-декабре 2020 года получат работники медицинских организаций, подведомственных Минздраву Чувашии, которые участвуют в оказании медицинской помощи по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, а также контактируют с ковид-положительными пациентами. Соответствующий Указ 5 декабря подписал Глава Чувашии Олег Николаев.

В документе описаны условия и размеры дополнительных соцвыплат.

Врачи выездных бригад скорой медицинской помощи получат по 840 рублей, средний и младший медперсонал – по 420 рублей и по 213 рублей за одну нормативную смену соответственно. Водителям машин «скорой» выплатят по 474 рубля за смену.

При оказании медпомощи пациентам с ковид в стационаре врачам и медицинским работникам с высшим (немедицинским) образованием предусмотрено по 960 рублей, среднему и младшему – по 474 рублей и 268 рублей за одну нормативную смену.