4 декабря на телеканале «СПАС» выйдет фильм о храмах Чувашии

4 декабря в 15.40 на телеканале «СПАС» состоится премьерный показ документального фильма «Святыни чувашского края». Картина посвящена памяти высокопреосвященнейшего митрополита Варнавы. Съемки проходили во Введенском кафедральном соборе, Чебоксарском Свято-Троицком и Спасо-Преображенском монастырях, храмах Мариинского Посада и села Кушниково, Троицком соборе Ядрина, Тихвинском Богородицком женском монастыре в Цивильске, обителях и храмах Алатыря.

Концепция фильма обсуждалась с митрополитом Варнавой еще при жизни священнослужителя. Насколько творческой группе благотворительного фонда «Время помогать» удалось воплотить его идеи, теперь смогут оценить зрители.