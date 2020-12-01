4 декабря на телеканале «СПАС» выйдет фильм о храмах Чувашии

Автор: Николай АрхиповВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

4 декабря в 15.40 на телеканале «СПАС» состоится премьерный показ документального фильма «Святыни чувашского края». Картина посвящена памяти высокопреосвященнейшего митрополита Варнавы. Съемки проходили во Введенском кафедральном соборе, Чебоксарском Свято-Троицком и Спасо-Преображенском монастырях, храмах Мариинского Посада и села Кушниково, Троицком соборе Ядрина, Тихвинском Богородицком женском монастыре в Цивильске, обителях и храмах Алатыря.
Концепция фильма обсуждалась с митрополитом Варнавой еще при жизни священнослужителя. Насколько творческой группе благотворительного фонда «Время помогать» удалось воплотить его идеи, теперь смогут оценить зрители.

Опубликовано: 2 декабря 2020 г.


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