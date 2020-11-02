Всем миром вышивают сурпан

Новый праздник отмечен акцией.

Несколько вышивальщиц в городах и муниципальных районах Чувашии корпят над чувашскими узорами. Это участницы республиканской акции «Сурпан Пĕрле» торопятся закончить свои работы, из которых затем получится самый длинный в истории национальной вышивки сурпан — женское покрывало, которое в старину надевала под головной убор хушпу замужняя чувашка.

Идея созрела в музее чувашской вышивки. Помогают воплотить ее в жизнь не только энтузиастки-вышивальщицы. Фирма «Паха тĕрĕ» снабдила рукодельниц отрезами канвы, на которой надо вышить два одинаковых фрагмента (симметрично на оба конца сурпана), каждый размером 47 на 5 см. На той же фирме уже украшенные ручной вышивкой лоскуты соединят в сурпан длиной в 6 метров. А в центре его, на белом фоне, мастерицы «Паха тĕрĕ» машинным способом вышьют логотип акции.

Алатырские вышивальщицы пытаются узнать историю музейных рушников, чьи узоры легли в основу их сегодняшнего мотива.

В Алатыре уникальную вышивку создают впятером. Для Татьяны Кузьминой и трех Елен — Глазковой, Николаевой и Хмельниковой задача связана с их работой, они преподаватели художественного отделения в городской детской школе искусств. А вот для Екатерины Степановой это — хобби. Она музыкант в той же школе, но лет 25 назад, еще в детстве, увлеклась вышивкой. «Чтобы разработать рисунок, обращались к экспозиции Алатырского краеведческого музея, ведь, насколько мы поняли, нужно выполнить узор, характерный именно для нашей местности, — рассказывает Екатерина Александровна.— В музее есть несколько подходящих рушников, датируемых 1920-30 годами. Что-то взяли из них, что-то — из найденных в Интернете готовых схем. Скомпоновали — и работаем. Так как мы преподаватели, и время ограничено уроками, то каждая, когда есть свободная минутка, вышивает по фрагменту. Получается коллективная работа, дело спорится. В начале следующей недели отправим в Чебоксары готовые узоры».

Не отстают и мастерицы-одиночки. От Яльчикского района в акции участвует Вера Галкина, заведующая клубом в селе Кушелга. Она скромно называет себя самоучкой, тоже с детства любившей коротать время за пяльцами и иглой. Правда, сначала мастерица вышивала крестиком, а исконно чувашскую вышивку освоила не так давно. Но, судя по тому, что ее салфетки с национальным орнаментом успешно демонстрировались на выставках клубного масштаба, задача Вере Галкиной по плечу. «Вчера начала вышивать, сегодня заканчиваю узор на одну сторону. До 19 ноября (конечный срок представления работ в музей чувашской вышивки.— Авт.) должна управиться», — сельчанка явно перестраховывается, с учетом такой скорости она уже на днях закончит вышивку.

А эксклюзивный сурпан — плод коллективного труда — планируется продемонстрировать на первом торжестве в честь учрежденного недавно Дня чувашской вышивки — 26 ноября. Потом он займет свое достойное место в музее.

Участница акции «Сурпан Пĕрле» из Чебоксарского района, народный мастер РСФСР, заслуженный работник культуры Чувашии Мария Симакова владеет секретами более 30 старинных швов: мудреный шов, счетная гладь, стебельчатый шов, косичка и др.

Фотографии предоставлены Алатырской детской школой искусств и музеем «Бичурин и современность».