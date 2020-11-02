Замок «Ласточкино гнездо» в Крыму отреставрировала фирма из Чувашии

Знаменитый дворец-замок «Ласточкино гнездо» открылся вчера после масштабной реставрации. В торжественной церемонии принял участие глава Крыма Сергей Аксенов. «Сегодняшнее событие — одно из самых знаковых», — отметил он и поблагодарил всех, кто участвовал в реставрационных работах. Как сообщает агентство «Крым-информ», дворец-замок, известный далеко за пределами полуострова, был закрыт для посетителей летом прошлого года; в августе 2019-го контракт на выполнение ремонтно-реставрационных работ был заключен с фирмой «Дизайн» из Чувашии. Конечная стоимость контракта составила 87,5 млн рублей, средства были выделены в рамках федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя. После реконструкции дворец-замок будет открыт для всех желающих — внутри него разместится выставочный центр.

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