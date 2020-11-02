Администрация Главы Чувашии выделила для врачей десять машин

Такое решение было принято во исполнение поручения Олега Николаева о помощи центрам сопровождения амбулаторных пациентов. Три машины из гаража Администрации Главы вместе с водителями прикрепили к Городской клинической больнице, три — ко Второй городской больнице Чебоксар, четыре — к Городской детской клинической больнице столицы Чувашии.

Без дополнительного автотранспорта не останутся и медицинские учреждения в других городах и районах республики — администрации муниципалитетов и предприятия предоставят в их распоряжение 61 автомобиль. Это поможет врачам оперативнее выезжать на дом к амбулаторным пациентам и осматривать большее количество людей.