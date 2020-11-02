В Чувашии началась подготовка к строительству скоростной автодороги М-12 «Москва — Казань»

Автобан сбережет время и прибавит рабочие места

Автомагистраль станет частью международного транспортного маршрута «Европа — Западный Китай». Об этом на брифинге сообщил журналистам министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Владимир Осипов.

Общая протяженность магистрали — около 8 тыс. километров, в том числе по российской территории 2,5 тыс. километров. По Чувашии — 94 километра на землях Вурнарского, Шумерлинского, Ибресинского, Комсомольского, Канашского и Янтиковского районов, напомнил министр. На магистрали не будет так называемых второстепенных примыканий и одноуровневых развязок, что позволит развивать скорость до 130 километров в час. До Москвы из Чебоксар можно будет доехать за 6-7 часов вместо нынешних 9-10. Заметно разгрузится также автодорога М-7.

В Чувашии строительство пойдет на шестом и седьмом этапах. Шестой пройдет от границы Нижегородской области до пересечения с автодорогой федерального значения А-151, седьмой — от данной дороги до границы с Республикой Татарстан. Шестой этап коснется Шумерлинского, Вурнарского, Ибресинского и Комсомольского районов, седьмой — Канашского, Янтиковского и Комсомольского районов.

Заказчик дороги — ГК «Автодор» — уже провел конкурс на определение подрядной организации, которая будет выполнять работы по разработке проектно–сметной документации и строительству на территориях Нижегородской области и Чувашии. Ею стало АО «ДСК «АВТОБАН», стоимость контракта составила 69,2 млрд рублей. Как рассказал Сергей Затолокин, зам. генерального директора — руководитель проекта ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой», входящего в структуру «АВТОБАНА», помимо уникального моста через Суру протяженностью 1,1 километра на магистрали предстоит соорудить 25 мостовых путепроводов. В Вурнарском и Комсомольском районах будут построены и специальные переходы для животных.

На днях началась передислокация строительных управлений к местам работы, сообщил Сергей Затолокин. Строится база в Шумерлинском районе. Подрядчик также приступил к проектированию, в ходе которого будут определены границы объекта, площадь и перечень земельных участков, необходимых для строительства. В ближайшее время начнется межевание участков, постановка их на кадастровый учет и перевод из категории сельскохозяйственного назначения в земли промышленности. Заказчик также занимается сбором сведений об имеющихся месторождениях полезных ископаемых, которые могут быть использованы в ходе строительства.

По данным Владимира Осипова, на сегодня разработан проект межевания и планировки территории объекта, который согласован со всеми заинтересованными органами местного самоуправления и органами исполнительной власти республики. Сформирован реестр требований муниципальных образований к прохождению скоростной автомобильной дороги, который также согласован и утвержден всеми муниципальными образованиями, чьи территории будут задействованы при строительстве объекта.

Прорабатывается вопрос с арендаторами и собственниками земельных участков на предмет их изъятия для строительства объекта на безвозмездной или возмездной основе с проработкой механизма отчуждения земель. По словам министра, таких участков насчитывается около 140.

Сооружение магистрали даст республике новые рабочие места и благоприятно скажется в целом на развитии экономики.