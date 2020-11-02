Рассчитаемся с казной в удобный день удобным способом

В предыдущие два года знакомая каждому россиянину дата — 1 декабря, конечный срок уплаты имущественных налогов, — выпадала то на субботу, то на воскресенье, поэтому срок переносили на понедельник. А понедельник по народным приметам — день тяжелый. Нынче все в порядке, этот день «X» пришелся на вторник.

Ну а если серьезно, то налоговики Чувашии направили гражданам чуть более 681 тыс. уведомлений на уплату налогов за предыдущий год, из которых 553 тыс. — через отделения почтовой связи в бумажном виде и 128 тыс. — в электронном. Почтовой рассылкой не первый год занимается филиал ФКУ «Налог–Сервис» ФНС России, находящийся в Нижегородской области. А всем, подключившимся к интернет­сервису ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», налоговые уведомления по почте не направляются, они приходят только в электронной форме. Кстати, по сравнению с 2019 годом граждан, выбравших «безбумажный» способ получения налоговых уведомлений, в республике стало на 20 тысяч больше.

Сохраняется установка — не уведомлять людей (а следовательно, и не взимать с них плату), пока общая сумма исчисленных налогов не превысила 100 рублей. Не получат уведомления владельцы недвижимости, транспортных средств и земли, имеющие налоговые льготы на указанное имущество, а также те, кто впервые стал владельцем налогооблагаемого имущества в текущем году.

Все остальные категории налогоплательщиков должны быть извещены о выставленных им суммах. Если кто не согласен с налоговыми начислениями или другими данными, содержащимися в уведомлении, то можно получить разъяснения любым удобным способом: воспользовавшись «Личным кабинетом» или интернет–сервисом налоговой службы «Обратиться в ФНС России», лично посетив ближайшую налоговую инспекцию, направив свои претензии почтой.

Однако, памятуя, что коронавирус диктует свои условия общения, при выборе способа взаимодействия с налоговой службой необходимо все же предпочесть способ безопасный, то есть дистанционный.

Следует отметить — сведения об имуществе, находящемся в собственности граждан, и о самих гражданах­владельцах стекаются в налоговую службу из разных источников: ЗАГСов, миграционной службы, органов опеки, Пенсионного фонда, от нотариусов и других уполномоченных лиц и учреждений. А налоговая, являясь только пользователем данной информации, не может подтверждать или опровергать ее. Поэтому для уточнения и проверки обращений граждан, несогласных с содержанием уведомлений, налоговики направляют запросы в регистрирующие или «заведующие» льготами инстанции. При наличии оснований для перерасчета налоговых платежей инспекция уточнит ранее начисленную сумму, сведения об имуществе, владельцах и прочее. О результате заявитель будет проинформирован не позднее 30 дней (в исключительных случаях указанный срок может быть продлен еще не более чем на 30 дней) после получения обращения.

Уже давно упрощен порядок получения льгот по имущественным налогам пенсионерами, инвалидами, многодетными. Предоставление им льгот происходит автоматически, на основании имеющихся у налоговых органов сведений, то есть без написания заявлений и походов по инстанциям для сбора каких­то подтверждающих документов. Впрочем, если налогоплательщик хочет что­то конкретизировать, то он направляет в налоговую инспекцию заявление о предоставлении налоговой льготы по установленной форме, приложив (по желанию) документы, подтверждающие это право.

Несложно проверить, учтена ли инспекцией ваша льгота при расчете налога. Для этого следует изучить содержание граф «Размер налоговых льгот», «Налоговый вычет» в налоговом уведомлении. Полную информацию о налоговых льготах можно получить с помощью интернет­сервиса ФНС России «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» либо обратившись в налоговые инспекции или в контакт­центр ФНС России (тел. 8­800­222­22­22).

Что касается порядка расчета имущественных налогов, то для снижения фискальной нагрузки на граждан, второй год применяются ограничения по налогу на имущество физических лиц и земельному налогу. Они не могут расти более чем на 10% к сумме, уплаченной за то же имущество в предшествующем году. То есть если платеж за 2019 год (его налоговая рассчитала в текущем году) превышает сумму платежа за 2018 год более чем на 10%, то к уплате предъявят налог за 2018 год плюс «ограничительные» 10%.

С нынешнего года начали действовать преференции в отношении «предпенсионеров» (женщин с 55 лет и мужчин с 60 лет), которые теперь обладают теми же льготами при уплате имущественных налогов, что и пенсионеры. При расчете за 2019 год им не начислят налог за собственный дом или квартиру, гараж, а за землю начислят частично (фактическая площадь участка за минусом 6 соток).

Проявлена забота и о семьях, растящих детей­инвалидов. Один из родителей (усыновителей), опекун, попечитель ребенка­инвалида в возрасте до 18 лет, проживающий совместно с ним, освобождается от уплаты налога за один легковой автомобиль с мощностью двигателя не выше 150 лошадиных сил.

В уведомлении указываются реквизиты для перечисления налогов в бюджетную систему Российской Федерации, QR– или штрих­код платежа, но при этом квитанция на уплату налогов, как это практиковалось раньше, к уведомлению не прикладывается. Рассчитаться можно с помощью сервиса «Заплати налоги» или в «Личном кабинете» на сайте ФНС России. Налоговые платежи принимают также в кассах местных администраций, на почте, в любом банке.

Создание комфортных условий для граждан при взаимодействии с налоговыми органами, снижение налогового бремени для отдельных категорий налогоплательщиков является одним из основных направлений деятельности налоговой службы.

Мария Николаева