Дети, родившиеся 26 ноября, получат распашонки с чувашской вышивкой

Об этом рассказал Глава республики Олег Николаев в своем Инстаграме. По его словам, начиная с нынешнего года каждый новый житель республики, родившийся в этот день, получит символический подарок с зашифрованным добрым пожеланием — распашонку с вышивкой… Первые образцы подарков для новорожденных Главе Чувашии уже показали, а на следующей неделе, в рамках новой акции «Рожденный в вышивке», красивые распашонки отправятся в родильные дома. Их подарят мамам малышей, появившихся на свет в День чувашской вышивки. Этот праздник, напомним, в республике впервые будут отмечать 26 ноября.