Покорение Волги и разборки на уроке английского

История республики на страницах «СЧ»

40 лет назад

11 ноября 1980 года

У жительницы Восточного поселка Чебоксар Ольги Михайловой из гардероба бани пропала сумка, в которой лежало 450 рублей. Расстроенная женщина рассказала об этом подруге Людмиле Степановой — активной участнице добровольной народной дружины.

«Через три дня на прием в медсанчасть хлопчатобумажного комбината пришла крановщица машиностроительного завода Лидия Антонова. Участковая медсестра Людмила Степанова обратила внимание на сумку в руках пациентки. По всем приметам она походила на сумку Михайловой. Степанова незаметно перерисовала ее, а потом показала рисунок потерпевшей. Чтобы еще раз убедиться в своих догадках, медсестра через несколько дней посетила Антонову на дому. Теперь, когда ее подозрение стало вне сомнений, она заявила о случившемся в Калининский районный отдел внутренних дел. Антонова в краже созналась.

А. Мокин, старший лейтенант милиции».

15 ноября 1980 года

Чебоксарские гидростроители одержали большую победу — завершили перекрытие русла Волги в створе Чебоксарской ГЭС.

На снимке: Так было в створе ГЭС вчера днем. Проран с каждым часом становился все уже и уже. Фото Б. Иванова и В. Шемарова.

25 лет назад

9 ноября 1995 года

На уроке английского языка в 5 «Б» произошла потасовка, и виноваты были вовсе не ученики.

«Они, сердечные, и сами напугались до смерти, когда в класс ворвалась незнакомая тетя и залепила «англичанке» пощечину. Незнакомка не стеснялась в выражениях. Потом обе выбежали в коридор. Дети честно признались следователю Новочебоксарского ГОВД, что о происходившем уже за дверью они ничего не знают, не видели, «но было слышно, что они дерутся…» Учительница вернулась в класс заплаканной.

Как выяснилось, конфликт между педагогом и работницей «Химпрома» возник на почве банальной ревности. И «оскорбленная» женщина не придумала ничего лучшего, как выяснять отношения с заподозренной учительницей прямо в классе, на глазах ошарашенных детей. Хулиганская выходка грозит агрессивной даме серьезными осложнениями — возбуждено уголовное дело».

20 лет назад

9 ноября 2000 года

В тот вечер жителям Липовки Ибресинского района было неспокойно: 60 дойных коров в обычное время в деревню не вернулись. Ночью мужики группами и поодиночке ходили в ближайший лес — жгли костры в надежде, что поднимающийся дым укажет пастухам путь домой.

«Братья Чукмаровы действительно заблудились. Очередь пасти коров выпала им. 20-летний Алексей и его младший брат, учащийся 9 класса местной школы, утром погнали коров на лесные пастбищные угодья. Короткий осенний день пролетел быстро. Погнали скот, как они думали, в сторону деревни. Но ее не было видно. С наступлением темноты разожгли костер и всю ночь просидели около него. На рассвете опять тронулись в путь. Ребятам повезло. Неожиданно вышли к незнакомому селению. Это был поселок Полукиря Алатырского района, что примерно в десяти километрах от Липовки. Местные жители показали путь. К полудню стадо возвратилось домой».

10 ноября 2000 года

В воскресенье, 5 ноября, из чебоксарского аэропорта должен был вылететь самолет АН-24 с 27 пассажирами на борту. Через несколько часов он должен был приземлиться в Сургуте. Но взлета не получилось.

«Итак, самолет разогнался. По предварительным данным, он успел набрать приличную скорость — порядка 220-226 км в час. Затем кое-кто услышал странный хлопок. Предполагают, что это лопнула шина. Сломалось переднее шасси. Разогнавшаяся машина уткнулась в землю и продолжала двигаться. За бетонкой идет полоса, типа защитной, на случай экстремальных ситуаций, покрытая сыпучим материалом. Дальше — чистое поле. Самолет пропахал защитную полосу и носом уперся в землю, получив значительные повреждения. Пассажиры и 6 человек экипажа целы и невредимы. <…>

Служба авиационных перевозок предприятия оперативно поработала с пассажирами, находившимися на борту злополучного самолета. Учитывая их пожелания, некоторых отправили через Москву, других — через Канаш и Казань. Скажем, выделили автобус, который доставил пассажиров в Казань, а оттуда они уже улетели дальше. Вопросов тут не возникало. Дополнительные расходы предприятие взяло на себя.

Зато много вопросов у комиссии, прибывшей в понедельник из Самары в Чебоксары. Разбор «полета» начался. О виновниках и причинах ЧП говорить пока рано. На это потребуется, как минимум, месяц».

ОТ РЕДАКЦИИ

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